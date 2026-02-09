Grève au centre de tri d'Ajaccio : un accord trouvé avec la direction de La Poste, la distribution du courrier et des colis reprend ce vendredi

Le conflit social qui paralysait depuis lundi le centre de tri de La Poste d'Ajaccio a pris fin ce jeudi soir. Après plusieurs heures de discussions entre la direction et les représentants de l'intersyndicale CGT-STC, avec le soutien de FO, un protocole d'accord a finalement été signé, mettant un terme à quatre jours de grève qui avaient entraîné l'arrêt total de la distribution du courrier et des colis dans toute la Corse-du-Sud. Dès ce vendredi matin, les agents reprendront le travail afin d'engager progressivement la résorption du retard accumulé ces derniers jours. Plusieurs milliers de colis et de courriers étaient restés bloqués au centre de tri de Campo dell'Oro pendant toute la durée du mouvement.



Un compromis après une journée décisive



La journée de jeudi aura été déterminante. Un groupe de travail, mis en place à l'issue des premières négociations, avait permis d'élaborer plusieurs scénarios autour de la principale revendication des syndicats : la réorganisation des jours de repos et la possibilité, pour les agents qui le souhaitent, d'effectuer des heures supplémentaires afin de préserver leur pouvoir d'achat. Ces propositions ont servi de base aux dernières négociations qui se sont poursuivies durant plusieurs heures en fin d'après-midi avant d'aboutir à un compromis acceptable par les deux parties.



Comme l'expliquait Pierre-Ange Muselli, représentant syndical CGT, plusieurs scénarios ont été étudiés. « Il avait été convenu de mettre en place un groupe de travail afin d'étudier différents scénarios permettant de recréer un système de jours de repos. L'objectif est de laisser la possibilité à ceux qui souhaitent se reposer de le faire, tout en offrant à ceux qui le souhaitent la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires pour améliorer leur rémunération. » Selon lui, ce travail préparatoire a permis de débloquer les négociations. « Le groupe de travail a bien avancé. Plusieurs scénarios ont été proposés pour les différents services. C'était un premier pas qui permettait d'engager une nouvelle réunion avec la direction afin d'aborder également les autres revendications. »





Depuis le début du conflit, les syndicats dénonçaient les conséquences de la création de la nouvelle plateforme Multiflux, issue de la fusion des activités courrier-colis et du centre de tri sous une direction unique. Ils estimaient que cette réorganisation supprimait la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, entraînant une perte de rémunération pouvant atteindre 200 euros mensuels pour certains agents, tout en augmentant la charge de travail. Les discussions ont également porté sur les effectifs, l'intersyndicale réclamant la prise en compte de huit positions de travail supplémentaires afin d'adapter les moyens humains aux besoins du service.



Reprise du service ce vendredi



La signature du protocole d'accord permet désormais une reprise normale de l'activité dès ce vendredi. Les équipes auront toutefois plusieurs jours de travail devant elles pour absorber le stock de courrier et de colis accumulé depuis le début du mouvement. La reprise de la distribution devrait donc être progressive sur l'ensemble de la Corse-du-Sud.



Avec cet accord, direction et organisations syndicales mettent un terme à un conflit qui aura fortement perturbé le service postal en pleine période estivale. Les deux parties espèrent désormais tourner la page et poursuivre le dialogue engagé ces derniers jours afin d'accompagner la mise en œuvre des engagements inscrits dans le protocole signé jeudi soir.

