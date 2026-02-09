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Drame à Pianellu : un homme de 45 ans meurt après une chute dans la rivière à la cascade de Bravone


La rédaction le Jeudi 30 Juillet 2026 à 21:50

Un homme de 45 ans est décédé ce jeudi à 19 hrures à la suite d'une chute dans la rivière, au lieu-dit de la cascade de Bravone, sur la commune de Pianellu.



Dragon 2B (Gabriel Sambroni)
Dragon 2B (Gabriel Sambroni)
Alertés, les secours ont déployé d'importants moyens. Les sapeurs-pompiers héliportés à bord du Dragon 2B ont localisé la victime. Une réanimation cardio-pulmonaire a été entreprise avant son évacuation par treuillage, mais les tentatives pour la sauver sont restées vaines.
Un VSAV ainsi que le véhicule de commandement Merlin d'Aléria étaient également engagés sur cette intervention.
Au moment de l'accident, la victime se trouvait avec son épouse et ses deux enfants adolescents. Le maire s'est rendu sur place afin d'accompagner la famille. Les gendarmes étaient également présents.
Les circonstances exactes de cette chute devront être précisées par l'enquête




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