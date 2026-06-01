Corte -15 000 euros récoltés au profit de La Marie Do

A l’occasion du vingtième anniversaire de La Marie Do, de nombreuses manifestations se déroulent régulièrement à travers toute la Corse. Après les concerts du groupe A Ricuccata et du Chœur Académique la semaine passée, qui a permis de verser 600 euros à La Marie Do, se déroulait ce samedi matin la 6e édition de la marche solidaire des entreprises de Corte et du centre Corse.

« À travers cette marche, nous nous adressons à des salariés de Corte et du centre Corse qui ont marcher en binôme durant une heure trente, sachant que c’est l’entreprise qui a versé le montant de l’inscription à La Marie Do. Il ne s’agit pas du tout d’une compétition, mais d’un moment de don de soi au profit de la lutte contre le cancer », a expliqué Marie-Hélène Zuccarelli, responsable de l’antenne cortenaise de La Marie Do. Malgré tout, les vainqueurs de cette marche ont été récompensés à travers la remise de trophées réalisés par le FabLab de Corte. « Pour déterminer les places de chaque binôme, nous avons comptabiliser le nombre de pas réalisés au cours de cette marche d’une heure trente, grâce à l’application Addidas Runing, téléchargée par les participants. Jusqu’à l’an passé nous proposions un parcours spécifique. Cette année, nous avons laissé libre choix aux participants. Certains ont marché autour de la ville, d’autres se sont rendus sur le sentier du Tavignanu. L’essentiel était de marcher durant le temps imparti », a poursuivi Marie-Hélène Zuccarelli.





Ainsi, c’est l’équipe de Cap Solidaire qui a remporté cette marche solidaire devant Corte Distribution et le Musée de la Corse.

Il est à noter que l’ensemble des participants s’est vu remettre un panier gourmand offert par Corte Distribution, l’entreprise Vincensini de San Lurenzu, et par la confiserie Santini de Suveria. « Des paniers dans lesquels on pouvait trouver de la charcuterie, de la confiture, des friandises ainsi que la bière A Paolina. Notre partenaire de toujours, le Crous de Corte, a offert, pour sa part, un buffet aux participants ainsi qu’aux nombreux bénévoles chargés d’accueillir les marcheurs en leur offrant un petit-déjeuner dès 8 heures ce samedi matin, dans les jardins de la mairie de Corte.





Cette marche solidaire a ainsi permis de récolter la coquette somme de 15 000 euros. « Pour nous, c’est très important, puisque nous avons un projet avec l’hôpital intercommunal de Corte – Tattone et son service oncologie, pour améliorer l’accueil des malades ainsi que de leurs familles, des aidants et des accompagnants », s’est félicitée Marie-Hélène Zuccarelli.

Les prochains événements cortenais au profit de La Marie Do auront lieu d’abord le 11 juillet avec la marche « l’Andata », dans le cadre du Restonica Trail by UTMB, puis à la fin juillet avec le concert lyrique organisé dans le jardin de la villa Pancrazi, avec en tête d’affiche la mezzo-soprano cortenaise, Eléonore Pancrazi.

