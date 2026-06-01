Un pratiquant de kitesurf secouru sur la plage de Capu Laurosu à Propriano

L'alerte a été donnée vers 16 h 30. À la demande du CROSS Méditerranée et du CODIS de Corse-du-Sud, les Sauveteurs en Mer du centre SNSM de Propriano sont intervenus rapidement sur les lieux.
Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l'Entente intercommunale du Valinco (SNS 7-012) ainsi qu'un véhicule de la SNSM ont été mobilisés avec une ambulance du Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud et d'une équipe médicale du SAMU 2A.
Pris en charge par les secours, le kitesurfeur a reçu les premiers soins sur place avant d'être évacué vers le centre hospitalier de Sartène afin d'y subir des examens complémentaires.
Selon les informations communiquées par les services de secours, son état ne suscite pas d'inquiétude particulière.
Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l'Entente intercommunale du Valinco (SNS 7-012) ainsi qu'un véhicule de la SNSM ont été mobilisés avec une ambulance du Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud et d'une équipe médicale du SAMU 2A.
Pris en charge par les secours, le kitesurfeur a reçu les premiers soins sur place avant d'être évacué vers le centre hospitalier de Sartène afin d'y subir des examens complémentaires.
Selon les informations communiquées par les services de secours, son état ne suscite pas d'inquiétude particulière.