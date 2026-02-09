Biguglia : messe de la Sainte-Marie et procession le 14 août

La paroisse de Biguglia célébrera la messe de la Sainte-Marie le vendredi 14 août à 19 heures, en l'église Sant'Andria di Biguglia. La célébration sera suivie de la traditionnelle procession dans les rues du village.



À l'issue des festivités religieuses, l'association Sant'Andria di Biguglia organisera un repas dansant. Au menu : une paëlla, accompagnée de fromage et d'un dessert, au tarif de 25 euros par personne. La soirée sera animée par Armand Paoli.



L'inscription est obligatoire. Les réservations doivent être effectuées par SMS au 07 88 21 29 70, avec une réponse au message de confirmation pour valider l'inscription.

