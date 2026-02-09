Calendrier scolaire 2026-2027 : ce qui attend les élèves de Corse

Les élèves des établissements corses reprendront le chemin de l'école le jeudi 3 septembre 2026, contre le mardi 1er septembre pour les académies des zones A, B et C.

Comme chaque année, la Corse bénéficie d'un calendrier spécifique. Cette organisation se traduit notamment par une rentrée repoussée au jeudi 3 septembre, alors que les autres élèves de métropole retrouveront leurs classes dès le mardi 1er septembre.



Toussaint et Noël : des dates identiques pour tous

Les vacances de la Toussaint seront communes à toutes les académies françaises. Elles débuteront le samedi 17 octobre et s'achèveront avec une reprise des cours le lundi 2 novembre 2026 au matin.

Même principe pour les fêtes de fin d'année. Les vacances de Noël s'étendront du samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027, date de la reprise des enseignements.

Pour les vacances d'hiver, la Corse suivra le calendrier de la zone A. Les élèves seront en congé du samedi 13 février au lundi 1er mars 2027.

Ce découpage diffère de celui des autres zones : la zone C sera en vacances du 6 au 22 février et la zone B du 20 février au 8 mars.

Au printemps, les établissements corses conserveront également le calendrier de la zone A. Les vacances auront lieu du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2027.

Les élèves de la zone C partiront une semaine plus tôt, du 3 au 19 avril, tandis que ceux de la zone B seront en congé du 17 avril au 3 mai.



La date de début des grandes vacances interviendra à la fin de l'année scolaire, selon le calendrier officiel fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Comme les années précédentes, certains établissements pourront adapter leur organisation en raison des épreuves du brevet et du baccalauréat.



Pourquoi plusieurs zones de vacances ?

Le découpage en trois zones ne concerne que les vacances d'hiver et de printemps. Il permet d'échelonner les départs afin de limiter les difficultés de circulation, de mieux répartir les vacanciers dans les stations de ski et les sites touristiques, de faciliter l'organisation des transports et des hébergements, tout en soutenant l'activité économique des territoires concernés.

Pour les vacances de la Toussaint et de Noël, en revanche, les dates restent identiques dans toute la France métropolitaine.