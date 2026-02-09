Une randonneuse de 66 ans retrouvée saine et sauve après s'être égarée sur le GR20

Ce lundi soir, peu après 21 heures, une opération de secours en montagne, coordonnée par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), a été menée sur la commune de San Gavino di Fiumorbo afin de retrouver une femme de 66 ans égarée sur le GR20
La sexagénaire a finalement été retrouvée par le PGHM, avec l'appui de l'hélicoptère Choucas de la gendarmerie nationale.
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