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Une randonneuse de 66 ans retrouvée saine et sauve après s'être égarée sur le GR20


La rédaction le Mardi 4 Août 2026 à 08:47

Une opération de secours en montage a été engagée lundi soir sur le GR20, sur le territoire de San Gavino di Fiumorbo, pour retrouver une randonneuse de 66 ans qui s'était égarée. La sexagénaire a finalement été retrouvée vivante.



Une randonneuse de 66 ans retrouvée saine et sauve après s'être égarée sur le GR20

Ce lundi soir, peu après 21 heures, une opération de secours en montagne, coordonnée par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), a été menée sur la commune de San Gavino di Fiumorbo afin de retrouver une femme de 66 ans égarée sur le GR20 

La sexagénaire a finalement été retrouvée par le PGHM, avec l'appui de l'hélicoptère Choucas de la gendarmerie nationale.





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