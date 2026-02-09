CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita fait une pause estivale 02/09/2026 A màghjina - Una finestra nant'à u golfu di Portu 04/08/2026 Beach-volley : pour ses 10 ans, le tournoi de Lava change de dimension avec un événement inédit sur trois jours 03/08/2026 À Ajaccio, "U Nidu" accompagne les parents dès le désir d'enfant 03/08/2026

Deux accidents de la route en Haute-Corse au cours de la nuit, trois personnes blessées


La rédaction le Mardi 4 Août 2026 à 08:38

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont intervenus à deux reprises dans la nuit de lundi à mardi pour des accidents de la circulation survenus à Corte puis à Urtaca. Trois personnes ont été prises en charge en urgence relative. L'un des accidents a impliqué une vache, tuée lors de la collision.



Deux accidents de la route en Haute-Corse au cours de la nuit, trois personnes blessées
La nuit a été marquée par deux accidents de la circulation en Haute-Corse, mobilisant les secours à quelques heures d'intervalle, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse. 
 
Le premier est survenu à 00h16, sur la commune de Corte. Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule léger est sorti de la route. À son bord, deux occupants ont été blessés et pris en charge en urgence relative par les secours. Une troisième personne, également impliquée dans l'accident, n'a pas été blessée.
 
Quelques heures plus tard, à 06h28, un second accident s'est produit sur la commune d'Urtaca. Une collision a impliqué une voiture, un fourgon et une vache. Le conducteur du fourgon, blessé, a lui aussi été pris en charge en urgence relative. L'animal, en revanche, n'a pas survécu à la violence du choc.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos