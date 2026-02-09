Deux accidents de la route en Haute-Corse au cours de la nuit, trois personnes blessées

La nuit a été marquée par deux accidents de la circulation en Haute-Corse, mobilisant les secours à quelques heures d'intervalle, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse.
Le premier est survenu à 00h16, sur la commune de Corte. Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule léger est sorti de la route. À son bord, deux occupants ont été blessés et pris en charge en urgence relative par les secours. Une troisième personne, également impliquée dans l'accident, n'a pas été blessée.
Quelques heures plus tard, à 06h28, un second accident s'est produit sur la commune d'Urtaca. Une collision a impliqué une voiture, un fourgon et une vache. Le conducteur du fourgon, blessé, a lui aussi été pris en charge en urgence relative. L'animal, en revanche, n'a pas survécu à la violence du choc.
Le premier est survenu à 00h16, sur la commune de Corte. Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule léger est sorti de la route. À son bord, deux occupants ont été blessés et pris en charge en urgence relative par les secours. Une troisième personne, également impliquée dans l'accident, n'a pas été blessée.
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