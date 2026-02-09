A màghjina - Una finestra nant'à u golfu di Portu
La rédaction le Mardi 4 Août 2026 à 07:05
Comme une fenêtre ouverte sur l'un des plus beaux paysages de Corse, cette vue depuis la tour de Capu Rossu dévoile les falaises escarpées plongeant dans la Méditerranée. Un panorama époustouflant qui récompense les marcheurs après l'ascension.
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