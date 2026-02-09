CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita fait une pause estivale 02/09/2026 A màghjina - Una finestra nant'à u golfu di Portu 04/08/2026 Beach-volley : pour ses 10 ans, le tournoi de Lava change de dimension avec un événement inédit sur trois jours 03/08/2026 À Ajaccio, "U Nidu" accompagne les parents dès le désir d'enfant 03/08/2026

A màghjina - Una finestra nant'à u golfu di Portu


La rédaction le Mardi 4 Août 2026 à 07:05

Comme une fenêtre ouverte sur l'un des plus beaux paysages de Corse, cette vue depuis la tour de Capu Rossu dévoile les falaises escarpées plongeant dans la Méditerranée. Un panorama époustouflant qui récompense les marcheurs après l'ascension.
Si, comme Juliette Casanova vous avez capturé une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos