À Ajaccio, "U Nidu" accompagne les parents dès le désir d'enfant

Mais la prise en charge ne se limite pas aux situations les plus lourdes. « Certaines mamans n'ont aucun antécédent psychiatrique mais vivent une grossesse très anxiogène. D'autres vont très bien à la maternité puis développent des difficultés plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'accouchement. Il n'y a pas de règle », appuie le Dr Lucchini en insistant sur le fait que si la dépression du post-partum est aujourd'hui la plus connue du grand public, elle ne représente qu'une partie des problématiques rencontrées. « On communique beaucoup sur la dépression après l'accouchement, et c'est une bonne chose. Mais il existe aussi des dépressions pendant la grossesse, dont on parle beaucoup moins. Il y a également les troubles anxieux, les traumatismes liés à l'accouchement, les difficultés d'attachement ou encore les mères qui culpabilisent parce qu'elles n'ont pas aimé leur bébé dès la naissance. Ce sont des sujets extrêmement tabous », souligne-t-elle. Autant de situations qui peuvent fragiliser durablement le lien entre le parent et son enfant si elles ne sont pas prises en charge précocement. « Devenir parent bouleverse énormément de choses. Même lorsque l'arrivée d'un enfant est un événement heureux, il peut réveiller des difficultés personnelles ou provoquer une grande vulnérabilité psychique », insiste encore la pédopsychiatre.



Un accompagnement pensé au cas par cas



Au-delà des consultations classiques, l'équipe a voulu construire une offre de soins suffisamment souple pour s'adapter à chaque situation. « Pour chaque famille, nous proposons vraiment un accompagnement à la carte qui est réfléchi en fonction de ce qui nous paraît le plus adapté », explique le Dr Claudia Lucchini. Une future maman en fin de grossesse qui ne peut plus se déplacer pourra ainsi être suivie à domicile, tandis que d'autres bénéficieront de consultations conjointes avec les équipes de la maternité du centre hospitalier d'Ajaccio afin de limiter les déplacements et de proposer un discours commun autour de la prise en charge.



Pour les situations les plus complexes, l'unité dispose également d'un hôpital de jour permettant de regrouper plusieurs soins sur une même demi-journée. « La patiente peut rencontrer successivement le médecin, une infirmière, la psychologue, la psychomotricienne ou encore l'orthophoniste. Tout est organisé en fonction de ses besoins, mais aussi de ceux du bébé », dévoile la responsable d’unité en appuyant sur le fait que cette organisation est rendue possible par la complémentarité de l'équipe pluridisciplinaire, même si elle demande un important travail de coordination. « Notre défi est de construire un planning cohérent pour que les soins soient les plus simples possibles pour les familles ». Des ateliers thérapeutiques viennent compléter en outre cette prise en charge, à l’instar de groupes de sophrologie organisés deux fois par semaine qui permettent aux jeunes mères de partager leur expérience dans un cadre bienveillant. D'autres ateliers, associant parents et bébés, sont également appelés à se développer prochainement.

