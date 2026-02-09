Corte - Le feu crée la panique dans le lotissement « Les Oliviers »

Une épaisse fumée noire visible depuis la ville s’élève au-dessus du lieu-dit Perru, à proximité de l’ancien restaurant l’Oliveraie. Il est 14h35. Alicia Gambini, qui est dans sa piscine dans le lotissement « Les Oliviers », entend un crépitement. « J’ai entendu les flammes crépiter et j’ai compris qu’il y avait le feu pas loin de chez nous. Je me suis habillée rapidement et je suis sortie de chez moi. Là j’ai vu d’immenses flammes qui se dirigeaient vers une maison à proximité de la mienne. J’ai eu très peur mais j’ai aussitôt appelé les pompiers », raconte-t-elle.



Franck, arrive sur place. Il dit avoir vu la fumée depuis le rond-point de la gare. N’écoutant que son courage, il demande à Ange-Marie Gambini de lui tendre un tuyau d’arrosage. Dans la précipitation, le tuyau se bloque dans un massif, près de la clôture de sa maison. Les deux jeunes hommes parviennent finalement à tirer le tuyau jusqu’aux flammes et stoppent le feu qui se dirigeait sur une maison. Une intervention efficace juste avant l’arrivée des pompiers du CSP de Corte et qui aura permis de sauver une habitation.



Dans le même temps, l’hélicoptère Morane 2B, qui effectuait encore des rotations vers la vallée du Tavignani, était détourné de sa mission et intervenait sur le sinistre. « Heureusement qu’il y avait cet hélico », souffle le couple Tramini dont l’épouse est en larmes. « Après ce que nous avons vu sur le continent, nous étions particulièrement inquiets car le feu était aux portes de nos maisons. J’avoue avoir eu particulièrement peur ».



Le maire, le Dr Xavier Poli, s’est également rendu sur place pour prendre la mesure du sinistre. Il a apporté son soutien aux personnes proches de l’incendie et aux huit personnes confinées par mesure de sécurité.



D’importants moyens ont été mobilisés pour cette opération puisqu’une vingtaine d’hommes soutenus par quatre camions-citernes feux de forêt moyen et un camion-citerne feu de forêt super sont intervenus tandis que l’hélicoptère Morane 2B effectuait une quinzaine de largage limitant rapidement la propagation de l’incendie vers les habitations toutes proches. Vers 16 heures le feu était fixé. Pour autant, les sapeurs-pompiers poursuivaient leur mission de noyage du sinistre afin d’éviter toute reprise.

