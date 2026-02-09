Corte - Après 21 jours de combat contre les flammes, la ville honore les forces mobilisées contre l'incendie de la Restonica

L’émotion était palpable dimanche soir dans les jardins de la mairie de Corte où le maire, le Dr. Xavier Poli, avait invité les femmes et les hommes des différents services, unités et acteurs engagés des services de secours, des forces de sécurité, des services de l’Etat, des collectivités, des établissements publics, des agriculteurs des différents partenaires afin de leur témoigner, au nom des Cortenaises et des Cortenais, sa plus grande reconnaissance. Il s’agissait de saluer l’engagement, le professionnalisme et l’esprit de solidarité dont ont fait preuve toutes celles et tous ceux qui ont lutté contre cet incendie durant 21 jours.



A cette occasion, le maire était entouré d’une partie de son conseil municipal, bien sûr, mais également de la préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, du président du SIS de la Haute-Corse, Hyacinthe Vanni, du sénateur de la Haute-Corse, Paulu Santu Parigi, et du député de la 2e circonscription de la Haute-Corse, François Xavier Ceccoli. Tous ont salué le travail de coordination et l’efficacité des différents corps d’intervention dans cet incendie qui a détruit plus de 1000 hectares de forêt.



La voix chargée d'émotion, Xavier Poli a tenu à exprimer « la reconnaissance et l'hommage que la commune » devait à l'ensemble des personnels mobilisés. « Après avoir lutté avec acharnement durant 21 jours contre le plus important incendie que la vallée de la Restonica ait connu depuis 2000, il était juste que l’on vous rende hommage. Un hommage que je vous dois aussi en mon nom personnel, auquel j’associe mon prédécesseur, le maire honoraire Tony Sindali, l’ensemble du conseil municipal et l’ensemble des Cortenais », a-t-il insisté. Avant de remercier tour à tour les sapeurs-pompiers, forestiers-sapeurs, sapeurs-sauveteurs, pilotes d'hélicoptère et tous ceux qui ont participé à la lutte contre cet incendie, certains « venus de très loin comme de Suisse ». « Je vous renouvelle toutes mes félicitations et toute ma reconnaissance. J'espère que ce feu, le plus important de cette saison, le restera et qu'il n'y en aura pas d'autres dans les mois et les années à venir», a encore souligné le maire.



Hyacinthe Vanni tenait à saluer également l’ensemble de celles et ceux qui ont lutté contre cet incendie, en confiant l'inquiétude qu’il a pu expérimenté durant cet incendie. « J’ai craint pour la vie des femmes et des hommes engagés sur un terrain particulièrement difficile et escarpé. Toutes mes félicitations non seulement aux sapeurs-pompiers Corses, mais aussi aux militaires de la Sécurité Civile, à ceux qui sont venus en renfort du continent, de Suisse, tous les mécènes qui ont fait des dons très importants. C’est une fierté de voir des hommes et des femmes déterminés à aller de l’avant, de combattre et de gagner. La bataille n’est pas encore totalement gagnée, mais c’est très bonne voie », a-t-il indiqué.



Paulu Santu Parigi et François-Xavier Ceccoli relevaient également l’importance de cette unité qui s’est dégagée lors de cet incendie de la Restonica et du Tavignani. Ils ne ménageaient pas leurs « félicitations à l’adresse de tous les corps engagés dans cette lutte acharnée contre les flammes dans des conditions particulièrement difficiles » avec des remerciements plus appuyés envers les pompiers suisses. « J’étais ce matin avec le général de l’armée suisse et je lui ai demandé quels étaient les moyens dont il disposait. Il m’a répondu que ces moyens étaient ceux qu’il avait envoyé en Corse. On voit bien que la France, l’Europe et le monde ont sous-estimé l’évolution climatique et il va falloir prendre des mesures d’urgence. Merci de tout ce que vous avez fait pour Corte et pour la Corse », ajoutait François-Xavier Ceccoli.



La préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, tenait à féliciter toutes les personnes mobilisées sur cet incendie exceptionnel ainsi que le sous-préfet de Corte, Thomas Kupisz, « mobilisé jour et nuit pour suivre l’évolution de l’incendie » . « Face au feu la mobilisation a été immédiate, massive, exemplaire. Les opérations se poursuivre pour traiter les lisières. Il faudra encore plusieurs jours de travail avant de pouvoir considéré ce sinistre comme totalement éteint », a-t-il pointé, rendant ensuite hommage aux sapeurs-pompiers de Corse ainsi « qu’à ceux venus du continent et parfois même de régions parfois confrontées aussi aux incendies ». « Ce geste de solidarité nationale mérite d’être salué. Je veux remercier également les militaires de la Sécurité Civile, les FORMISC, les forestiers sapeurs, les personnels des armées comme le RPIMA, les gendarmes, l’ONF, l’Office Français de la Biodiversité, le PNRC, la Protection Civile, les services des collectivités, les associations et tous les bénévoles. Enfin, j’adresse tout mon soutien aux 3 sapeurs-pompiers et aux 3 militaires de la Sécurité Civile qui ont été blessés. Leur engagement force notre admiration. Leur rétablissement est un immense soulagement pour nous tous ».



Puis venait l’heure de la remise de médailles de la ville gravées pour chacun des corps engagés dans la lutte contre cet incendie avant que toutes et tous ne soient invités à lever le verre de l’amitié autour d’un immense buffet.

