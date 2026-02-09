Deux randonneurs secourus ce dimanche en Haute-Corse

Les secours en montagne n'ont pas chômé ce dimanche. En l'espace de quelques heures, deux opérations héliportées ont été conduites par le Groupe montagne sapeurs-pompiers (GMSP), avec le concours de l'hélicoptère Dragon 2B, sur les communes de Ghisoni et de Calenzana.



La première alerte a été donnée peu après 13h30 à Ghisoni. Un jeune homme de 21 ans, souffrant d'un malaise accompagné de vomissements, a nécessité l'intervention des secours. Pris en charge sur place par les équipes spécialisées, il a ensuite été héliporté vers le centre hospitalier de Corte.



En fin d'après-midi, une nouvelle mission a conduit les secouristes au-dessus du refuge de Carrozzu, sur le territoire de la commune de Calenzana. Situé à environ une heure de marche du refuge, un randonneur de 28 ans, atteint d'un diabète de type 2, se trouvait en état de désorientation et n'était plus en capacité de suivre son traitement. Une évacuation héliportée, avec une équipe médicale à bord, a été organisée.

