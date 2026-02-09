Notte di a Mandulina in Corti : Une 8e édition riche en émotions

Une fois encore, le festival « Notte di a Mandulina », proposé par l’association Mandulina d’eri è d’oghje (Mandeo), a attiré la foule sur l’esplanade San Teofalu ce samedi soir et ce malgré une chaleur étouffante. Mais il est vrai que la mandoline est l’instrument emblématique de Corte comme l’ont rappelé Minicale, président d’honneur, et Antoine-Marie Leonelli, directeur artistique. Tous deux s’attachaient, dans un premier temps, à rendre hommage à Laurent Ghionga, ancien premier prieur de la Cunfraterna di San Teofalu, « premier soutien » du festival, et à Tony Toma, mandoliniste cortenais. « Nous en profitons également pour rendre un hommage appuyé à l’ensemble des services d’incendie et de secours qui luttent encore contre l’incendie de la vallée du Tavignanu », ont-ils ajouté.



Puis Antoine-Marie Leonelli a rappelé qu’en décembre dernier « le Chjami è rispondi a été officiellement inscrit à l’inventaire français du patrimoine culturel et immatériel en vue d’une future reconnaissance de l’Unesco ». « N’oublions pas également qu’à la rentrée prochaine, ouvrira une antenne du Conservatoire Henri Tomasi à Corte. Sachez également que nous avons créé l’Estudiantina di Corsica », a-t-il annoncé.



Minicale, comme le veut la tradition de ce festival, lisait ensuite une poésie du Cortenais Paul Calzarelli « Vogliu fà sta puesia, per una dolce nuttata… » Antoine-Marie Leonelli remerciait aussi les nombreux partenaires publics et privés de cette manifestation à savoir la Collectivité de Corse, la mairie de Corte, la Communauté des communes de Corte centre Corse, les pompiers de Corte, le Père Bocchecciampe ou encore Corse Net Infos.



Absent pour avoir été mobilisé durant des jours et des nuits sur l’incendie de la Restonica, le maire de Corte avait donné délégation à Marie Albertini, adjointe en charge de la culture, pour le représenter. Elle remerciait Antoine-Marie Leobnelli « pour le travail exceptionnel réalisé tout au long de l’année pour proposer ce festival dans le cadre de la transmission de la mandoline ». « Ce travail positionne Corte comme la capitale historique de la mandoline. Dans ces manifestations, si nous sommes aussi nombreux ce soir, c’est bien sûr parce qu’on aime la mandoline, mais c’est aussi parce que ça fait partie d’une mémoire collective, une mémoire affective qui fait que nous appartenons à une communauté de destin, de cœur ou d’histoire. Je veux donc remercier tous les artistes et les musiciens de faire vivre cette histoire. Merci aussi à l’ensemble des bénévoles qui sont mobilisés pour faire de cette manifestation un immense succès », s'est-elle réjouit.



Il était alors l’heure d’accueillir sur scène Luzi Nascimento, duo constitué il y a 20 ans entre Claire Luzi, originaire du Fium’Orbu, et Cristiano Nascimento, venu tout droit du Brésil. Leur complicité sur scène l’est également dans la vie puisqu’ils sont mariés depuis… 20 ans ! Cette complicité exceptionnelle leur a permis de composer des morceaux sur des accents corse et brésilien sur fond de Choro. Cette musique née au Brésil et plus précisément à Rio de Janeiro au début du XIXe siècle et se jouant également avec une guitare à 7 cordes et bien sûr une mandoline, tenue sur scène par Claire Luzi. Cette dernière a d’ailleurs fait don à Mandeo de plusieurs dizaines de partitions créées par son grand-oncle Charles Luzi ! C’est donc à un magnifique voyage que nous avons été invités entre la Corse et le Brésil par ce duo exceptionnel qui entamait son concert par un émouvant morceau de sa création : « Noces de Choro ». Le duo proposait ses créations, une création de leur fils aîné mais également des reprises d’Ange Lanzalazzi, sur fond de Brésil, ainsi que de l’un des plus grands musiciens brésiliens, Chico Buarque « dans une adaptation tout à fait personnelle », précisait Claire Luzi.



Place ensuite au virtuose de la mandoline, « au champion du monde », ajoutait même Antoine-Marie Leonelli : Radim Zenkl, accompagné sur scène par Jakub Zomer au clavier et Jakub Tengler aux percussions. Cet artiste exceptionnel originaire de la République Tchèque a immigré aux Etats-Unis et son style est tout à fait novateur. Il s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est sur des rythmes jazz, rock, flamenco et même classique. Il est l’inventeur du « style Zenkl » qui permet à sa mandoline de sonner comme deux. Une technique tout à fait exceptionnelle qui a enchanté le nombreux public ne ménageant pas ses applaudissements pour ce musicien de très grande classe qui a livré une prestation tout à fait époustouflante.



Le festival se poursuit ce dimanche dès 17 heures avec la désormais traditionnelle « Girandutala » dans les rues de la vieille ville. Conférence à 18 heures et apéritif musical avec l’Estudiantina Curtinese, l’Estudiatina di Corsica, la chorale l’Orsulina avant les concerts du soir. En première partie se produira le trio d’Ange Lanzalavi, le virtuose insulaire sera accompagné par Jérôme Ciosi à la guitare et par Bruno Taffani à l’accordéon (21h15). En deuxième partie de soirée, le public pourra découvrir le groupe bastiais Eppò qui propose « une musique vivante, festive, empreinte de poésie et d’humour, chantée en langue corse ». « Leur énergie scénique et leur capacité à fédérer un public éclectique en font l’un des groupes les plus attachants et les plus authentiques de la scène corse contemporaine », a soutenu Antoine-Marie Leonelli.



Notons que cette manifestation est totalement gratuite !



