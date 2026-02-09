Livret A, factures d'électricité, démarchage téléphonique… Ce qui change ce 1er août

Comme chaque début de mois, le 1er août s'accompagne de plusieurs évolutions réglementaires.



Premier changement, le Livret A voit son taux remonter. Après avoir été fixé à 1,5 % depuis le début de l'année, il passe désormais à 1,7 %. Une hausse décidée par le gouvernement, qui concerne également le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dont le taux est indexé sur celui du Livret A. Le Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, conserve pour sa part un taux de 2,5 %.



Dans le même temps, les tarifs réglementés de vente de l'électricité augmentent de 2,5 % en moyenne. Cette hausse est liée à l'évolution des coûts d'acheminement de l'électricité et concerne les particuliers bénéficiant du tarif réglementé ou d'offres indexées.



Le mois d'août marque également le lancement du versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Destinée aux familles sous conditions de ressources ayant des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, elle sera versée à partir du 18 août. Son montant varie selon l'âge de l'enfant.



Bonne nouvelle si vous n’en pouvez plus de recevoir des appels indésirables intempestifs, à compter du 11 août, le démarchage téléphonique commercial sera interdit sans le consentement préalable du consommateur. Concrètement, une entreprise ne pourra plus appeler un particulier pour lui proposer un contrat si celui-ci n'a pas donné son accord, sauf dans le cadre d'une relation commerciale déjà existante. Cette réforme met fin au système actuel reposant sur Bloctel, qui permettait uniquement de s'opposer au démarchage.



Enfin, les travailleurs effectuant de longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail disposent d'un délai supplémentaire pour demander l'aide exceptionnelle de 100 euros destinée aux « grands rouleurs ». Initialement prévu jusqu'au 30 juillet, le guichet est finalement prolongé jusqu'au 31 août. Réservée, sous conditions de ressources, aux actifs utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, cette aide peut être sollicitée directement sur le site des impôts après vérification de son éligibilité.