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Bastia : une femme victime d’un accident de plongée


La rédaction le Samedi 1 Août 2026 à 18:11

Ce samedi en début d’après-midi, une femme de 55 ans a été victime d’un accident de plongée au niveau du Quai des martyrs. Transportée à l’hôpital de Bastia par les pompiers dans un premier temps, elle a par la suite été héliportée vers le caisson hyperbare de l’hôpital d’Ajaccio.



Bastia : une femme victime d’un accident de plongée
Une femme de 55 ans a été victime d’un accident de plongée à 38 mètres, au niveau du quai des martyrs à Bastia, ce samedi vers 14 heures, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse. 
 
Prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle a tout d’abord été transportée au centre hospitalier de Bastia. Son état a toutefois nécessité qu’elle soit héliportée vers le caisson hyperbare de l’hôpital d’Ajaccio par le Dragon 2B dans l’après-midi. 




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