Bastia : une femme victime d’un accident de plongée

Une femme de 55 ans a été victime d’un accident de plongée à 38 mètres, au niveau du quai des martyrs à Bastia, ce samedi vers 14 heures, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse.
Prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle a tout d’abord été transportée au centre hospitalier de Bastia. Son état a toutefois nécessité qu’elle soit héliportée vers le caisson hyperbare de l’hôpital d’Ajaccio par le Dragon 2B dans l’après-midi.
Prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle a tout d’abord été transportée au centre hospitalier de Bastia. Son état a toutefois nécessité qu’elle soit héliportée vers le caisson hyperbare de l’hôpital d’Ajaccio par le Dragon 2B dans l’après-midi.
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