Une reprise de feu dans la vallée du Tavignanu entraîne la fermeture du Mare a Mare Nord au départ de Corte

Alors que le vaste incendie qui a parcouru plusieurs centaines d'hectares dans le secteur de Corte est toujours sous surveillance, une reprise de feu est en cours ce samedi dans la vallée du Tavignanu, à proximité de la prise d'eau.



À la demande du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), la municipalité de Corte a de facto pris un arrêté de fermeture temporaire du sentier du Mare a Mare Nord au départ de la commune ainsi que du refuge de la Sega. Cette décision doit permettre aux secours d'intervenir en toute sécurité pour traiter ce foyer résiduel.



Les services techniques de la Ville de Corte et les forces de gendarmerie sont mobilisés afin de sécuriser le secteur et de veiller au respect de cette interdiction.



La commune appelle les randonneurs et les promeneurs à ne pas emprunter ces itinéraires pendant toute la durée des opérations et à respecter les consignes des autorités, tant pour leur sécurité que pour faciliter le travail des équipes engagées sur le terrain.

