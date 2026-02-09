À Ajaccio, Alexis Giacomoni invite le public à la découverte des étoiles

Observer les cratères de la Lune, reconnaître les constellations, admirer les planètes visibles ou encore découvrir des nébuleuses et des galaxies situées à des millions d'années-lumière... C'est l'expérience proposée tout l'été au grand site de la Parata par le médiateur scientifique Alexis Giacomoni. Organisées en partenariat avec l'Office intercommunal de tourisme du Pays d'Ajaccio (OIT), ces soirées d'observation invitent le grand public à lever la tête à la (re)découverte des merveilles du ciel. « J’essaye régulièrement de proposer des soirées d’observation des étoiles pour le grand public en s'éloignant un petit peu de la pollution lumineuse d'Ajaccio. C'est pour cela que j'ai choisi le site de la Parata. C'est l’endroit où j’ai commencé l'astronomie », sourit celui qui partage sa passion depuis plusieurs années à travers des conférences, des ateliers et des veillées aux étoiles via son entreprise Horizon Astronomie.



Lors de ces soirées sous ce ciel privilégié, Alexis Giacomoni propose tout d’abord une lecture des étoiles à l'œil nu. À l'aide d'un pointeur laser, il guide les participants à travers les principales constellations avant de les inviter à observer les différents astres grâce aux télescopes installés sur place. « Je leur fais d'abord découvrir les étoiles principales, les constellations, puis la Lune et les planètes lorsqu'elles sont présentes. Ensuite, avec les instruments, je leur fais découvrir d'autres objets de notre galaxie ou même au-delà, comme des nébuleuses, des amas d'étoiles ou encore des galaxies », détaille-t-il.



Au fil des saisons, le ciel change et renouvelle les observations proposées. En cette période estivale, les participants peuvent notamment découvrir les grandes constellations du Cygne, de l'Aigle, du Scorpion ou encore du Sagittaire, particulièrement riches en nébuleuses. Les soirées coïncident également avec les Perséides, la célèbre pluie d'étoiles filantes observable entre la fin du mois de juillet et la mi-août.



Une expérience accessible aux curieux comme aux passionnés



Aucune connaissance en astronomie n'est nécessaire pour participer à ces soirées, qui s'adressent aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs de passage. Il est toutefois recommandé d’attendre l'âge de 6 ou 7 ans pour faire participer les enfants. « Avant, c'est compliqué au niveau des explications et de l'observation au télescope. Même si nous pouvons afficher les images sur une tablette grâce à des oculaires électroniques, les plus petits ont parfois du mal à comprendre ce qu'ils regardent », précise le médiateur scientifique. Pour préserver la qualité de l'expérience, les groupes sont par ailleurs limités à une trentaine de personnes par soirée. « On essaye de trouver un juste milieu entre faire découvrir le ciel à un maximum de personnes et permettre à chacun d'observer sans attendre trop longtemps au télescope. C'est vraiment une démarche de slow tourisme, où l'on prend le temps de contempler et de partager », souligne Alexis Giacomoni.



En parallèle de ces veillées, le médiateur scientifique, toujours en partenariat avec l’OIT Pays d’Ajaccio, le médiateur scientifique propose également de passer une soirée des plusieurs domaines viticoles de l'appellation AOP Ajaccio. Lors de ces évènements, les participants débutent par une visite du domaine et une rencontre avec les vignerons afin de découvrir leur métier et leur savoir-faire. Après une dégustation, la soirée se poursuit par une observation du ciel directement au milieu des vignes.