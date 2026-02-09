Rugby - Escale porto-vecchiaise pour Matthieu Jalibert

Le Bordelo-Béglais met à profit cette pause porto-vecchiaise pour découvrir l'extrême sud et la région porto-vecchiaise. Double champion d'Europe avec l'UBB cette saison et la saison dernière, l'ouvreur international a, également, remporté le Tournoi des Six Nations sous le maillot tricolore également à deux reprises en 2025 et 2026. Un palmarès déjà éloquent d'autant que l'Union Bordeaux-Bègles est un tout jeune club né en 2006 de la fusion du Stade Bordelais Université Club et du CA Béglais. En à peine deux décennies le club dirigé par le président Laurent Marti fait partie des grosses cylindrées du championnat de Top 14 et intègre le cercle très fermé des clubs français ayant remporté la Coupe d'Europe en compagnie de Toulon Toulouse, Brive et La Rochelle.

Pour autant au sein de son armoire à trophées déjà bien remplie, il manque à Matthieu Jalibert le Bouclier de Brennus. En 2024, l'UBB avait subi la loi des Toulousains au stade Vélodrome avant de pousser ces mêmes Toulousains à la prolongation au Stade de France la saison passée pour finalement s'incliner.



Rencontré au restaurant le 3.2 à Santa Giulia chez Christian Feyfant, lors d'une soirée animée par DJ Corti, le Bordelo-Béglais est revenu sur sa saison.

"Le fait de remporter pour la deuxième année consécutive la Coupe d'Europe signifie que le club n'a cessé de progresser, même s'il faut continuer à travailler car la compétition est rude et il y a beaucoup de belles équipes. Maintenant il est vrai qu'il manque quand même le Top 14 au palmarès de l'UBB. En 2024 nous avions été dominés largement par Toulouse et quand on voit l'écart à la fin de la rencontre il n'y avait pas grand-chose à dire. Par contre en 2025 nous avions pris le dessus lors de la phase régulière et en Coupe d'Europe, et en finale nous avons poussé les Toulousains jusqu'à la prolongation. On pensait que la rencontre pouvait véritablement basculer mais Toulouse est une grande équipe avec beaucoup d'expérience et de caractère qui sait remporter les matchs qui comptent. A l'inverse cette saison nous avons loupé certains moments clés dans la phase régulière et cela nous a empêchés d'accéder aux phase finales ".

Un Matthieu Jalibert visiblement heureux de son séjour porto-vecchiais: " J'étais déjà venu en Corse il y a quelques années mais c'était en Balagne du côté de Calvi. C'est la première que je viens à Porto-Vecchio et j'avoue apprécier la qualité des paysages et de l'accueil".

Une pause qui permet à Matthieu Jalibert de recharger les batteries avant la reprise de l'entraînement.