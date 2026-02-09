Corte - Retour gagnant pour « I Chjami Aghjalesi »

« Nous avons souhaité créer un nouvel événement estival et nous avons pensé à un concert dans la vieille vielle puisque nous avons des difficultés à organiser ici une manifestation. Donc l’idée du concert s’est imposée à nous et forcément nous n’avons pas cherché longtemps pour trouver le groupe idéal qui ferait vibrer Corte puisque les « Chjami » ne s’étaient plus produits ici depuis très longtemps », a expliqué Catalì Acquaviva, présidente de la FACAC.







La Fédération des Commerçants et Artisans de Corte est sortie des sentiers battus jeudi soir en organisant un concert sur le parvis du Musée de la Corse. Après les rues piétonnes, le carnaval, le marché de Noël ou encore le Salon de l’Automne. « Nous avons pensé que ce serait un plus pour l’été et nous avons eu raison puisque le pari est gagné. Le parvis du Musée de la Corse était noir de monde. Signe que le groupe avait manqué aux Cortenais et aux habitants du centre Corse. Je crois que les gens attendent ce genre d’événement pour sortir et être ensemble ».





Effectivement il y avait foule et ce dès 18 heures, soit trois heures avant le concert, car la FACAC proposait un apéritif dînatoire avec les frères Philippe et Jean-André Flori qui étaient là depuis plusieurs heures pour préparer leur fameux veau à la broche. Et c’est dans un esprit convivial, amical, presque familial qu’a donc débuté cette soirée. « Tout ce que nous organisons est fait dans cet esprit de convivialité, de partage et c’est ce qu’il se passe à chaque fois. Les gens se retrouvent, partagent un bon moment entre eux et avec nous et je trouve que c’est exceptionnel car nous avons besoin de nous retrouver et d’échanger », a souligné Catalì Acquaviva.





Après ce moment de convivialité, c’est à un autre moment exceptionnel de partage que nous ont invités les membres du groupe « I Chjami Aghjalesi ». Sur le coup de 21 heures, les premières notes de guitares s’élevaient dans la nuit cortenaise et le public n’hésitait pas à reprendre en chœur les titres comme « Catena », « Attilà », « Populu Vivu » ou encore « L’Emiliana ».

Les titres les plus emblématiques du groupes repris par Maï Pesce et ses frères ou encore Paul-Félix Nasica ont enchanté le public nombreux qui n’hésitait pas non plus à entonner les nouveaux titres comme « A Nostra Lingua », par exemple.

Depuis 1977 le groupe fait vibrer le cœur des Corses. Et jeudi soir encore, il a su charmer le peuple par ses interprétations, parfois revisitées ! « Ce fut un véritable moment de bonheur », pouvait-on entendre à l’issue du concert…

Pour autant la soirée n’était pas encore terminée puisque la fête s’est poursuivie durant de longues heures autour du comptoir où les jeunes ont chanté. «Nous avons passé une merveilleuse soirée avec le public, avec tous ces jeunes qui composent le FACAC et qui se démènent pour créer des animations régulières. En tous les cas, ils ont beaucoup d’idées et nous poussent à développer nos activités », a poursuivi Catalì Acquaviva.





Des activités qui vont se poursuivre les 10, 11 et 12 septembre avec le Salon de l’Automne, organisé en collaboration avec l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale). « Un salon attendu par les commerçants puisqu’il leur permet d’écouler leur stock et de présenter leur nouvelle collection. Les commerçants de Corte sont bien sûr prioritaires. Puis nous ouvrons ensuite aux commerçants de toute l’île. Ensuite nous proposerons notre loto durant le mois d’octobre avant notre traditionnel marché de Noël qui aura lieu cette année durant la première quinzaine du mois de décembre », a précisé Catalì Acquaviva, avant de conclure : « Les fonds récoltés lors du concert ou encore pour le loto, nous permettent de compléter les subventions municipales de manière à organiser l’ensemble de nos manifestations ».



