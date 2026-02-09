Bastia-Poretta : hommage à Antoine de Saint-Exupéry, 82 ans après sa disparition

Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry décollait de la base aérienne de Borgo pour une mission de reconnaissance au large de Marseille. Il ne reviendra jamais de ce vol. Sa disparition marquera à jamais l'histoire de l'aviation française. Pilote, écrivain et auteur du Petit Prince, il demeure une figure emblématique, reconnue pour son engagement humaniste.





La cérémonie s'est déroulée devant la stèle commémorative de l'aéroport de Bastia-Poretta, en présence des autorités régionales et départementales, des représentants des institutions organisatrices et d'un public venu lui rendre hommage.

Le souvenir de l'écrivain-aviateur a été évoqué à travers plusieurs citations extraites du Petit Prince, lues par Alizée Janvier et Amira, deux élèves du collège Campo Vallone. Leurs voix ont ponctué ce moment de recueillement.





L'hommage s'est poursuivi par un dépôt de gerbes auquel ont participé, successivement l'ANORAA, l'ANSORAA et la base aérienne 126 de Solenzara, l'ACAAA (Amicale corse des anciens de l'Armée de l'Air), l'Établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, la commune de Lucciana, la Collectivité de Corse et l'Assemblée de Corse, la commune de Borgo et la préfecture de la Haute-Corse.

La cérémonie s'est achevée par une minute de silence en mémoire du commandant Antoine de Saint-Exupéry, aviateur mort pour la France.