Incendie de Corte : le feu fixé après 18 jours, la vallée de la Restonica rouvre

Les contrôles de la qualité de l'air, réalisés grâce aux capteurs Qualitair installés à Tuani et à la Maison du Temps Libre à l'initiative de la commune, affichent des résultats jugés satisfaisants.
À l'issue d'une concertation entre le commandement des opérations de secours du SIS de Haute-Corse (SIS 2B), la Collectivité de Corse, la préfecture et la mairie de Corte, plusieurs mesures entrent en vigueur à compter de ce vendredi 31 juillet à 12 heures.
La préfète a décidé de lever le centre opérationnel départemental, tandis que le maire de Corte met fin au plan communal de sauvegarde.
La circulation est de nouveau autorisée dans la vallée de la Restonica, permettant notamment l'accès au camping de Tuani*. La ligne 13 de la navette Restonica, exploitée par la Collectivité de Corse, reprendra son service à partir du samedi 1er août à 6 h 30.
Si la situation est désormais sous contrôle, les secours poursuivent leurs dernières interventions sur le terrain afin de traiter les points résiduels et de sécuriser définitivement le secteur.
Un guichet unique pour accompagner les entreprises touchées par l'incendie de la Restonica
La préfecture de la Haute-Corse met en place un guichet unique destiné aux entreprises dont l'activité a été perturbée par l'incendie dans la vallée de la Restonica. Le dispositif, présenté par la préfète de la Haute-Corse, le maire de Corte et le président de la communauté de communes Centre-Corse, vise à proposer un accompagnement personnalisé aux professionnels.
Les entreprises concernées pourront bénéficier d'un diagnostic de leur situation et être orientées vers les dispositifs adaptés, tels que l'activité partielle, les aides fiscales et sociales, la médiation du crédit ou encore les aides économiques.
Les professionnels peuvent contacter ce guichet unique par courriel à l'adresse suivante : ddetspp-pole3e@haute-corse.gouv.fr.
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