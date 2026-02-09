Incendie de Corte : le feu fixé après 18 jours, la vallée de la Restonica rouvre

La préfecture de la Haute-Corse met en place un guichet unique destiné aux entreprises dont l'activité a été perturbée par l'incendie dans la vallée de la Restonica. Le dispositif, présenté par la préfète de la Haute-Corse, le maire de Corte et le président de la communauté de communes Centre-Corse, vise à proposer un accompagnement personnalisé aux professionnels.



Les entreprises concernées pourront bénéficier d'un diagnostic de leur situation et être orientées vers les dispositifs adaptés, tels que l'activité partielle, les aides fiscales et sociales, la médiation du crédit ou encore les aides économiques.



Les professionnels peuvent contacter ce guichet unique par courriel à l'adresse suivante : ddetspp-pole3e@haute-corse.gouv.fr.

