Vivario - Consensus autour du projet de la traverse du village

La semaine dernière, Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif chargé des transports, a été accueilli en mairie de Vivario afin de présenter les différents projets d’aménagements de la traverse du village. Certes, il y a les aménagements en amont et en aval du village, mais il y a surtout celui du centre de la petite commune du Venacais « pour lequel Jean-Félix Acquaviva a présenté deux projets différents dont l’un serait de couper notre platane centenaire », a expliqué Venture Selvini. « Les services de la Collectivité nous ont présenté le projet avec effectivement la disparition de ce platane. Il s’agit d’un des scénarios le plus probable à réaliser. Mais, il n’a jamais été question de présenter un seul et unique projet avec l’enlèvement stricto sensu de ce platane. Avec les élus de la commune, nous avons décrété unanimement notre opposition à couper ce platane. En revanche, lors de cette discussion, nous avons proposé à Jean-Félix Acquaviva et aux services de la Collectivité, une nouvelle solution, un troisième projet en fait », a poursuivi Venture Selvini.
Cette troisième solution consisterait à créer une zone tampon sur un terrain situé face au fameux platane. Un terrain appartenant à la commune et qui permettrait à un poids lourd venant de Corte de se garer sur la droite de manière à laisser manœuvrer celui qui viendrait d’Ajaccio. « Nous avons acquis ce terrain et nous pouvons le mettre à la disposition du service des routes de la CdC dans ce cadre. Certes, il y aurait des aménagements à réaliser, mais cette solution nous parait la plus apte à mettre en place ».
A propos des autres aménagements concernant le carrefour et la route de Muracciole ou encore la voie de dépassement tout comme l’aménagement dans le bourg, la commune y est tout à fait favorable.
Dans ce dossier complexe, la difficulté résiderait aussi dans le fait de concilier le côté sécuritaire dans la traversée du village et en même temps de réduire la vitesse, « car certains automobilistes n’hésitent pas à dépasser la vitesse autorisée, mettant en danger nos concitoyens. Il y a donc cette double obligation à régler. A ce sujet, on parle de l’installation de panneaux sonores. Mais ceux-ci pourraient créer des nuisances. Nous continuons à travailler sur le sujet ».
Pour mener à bien ce projet, les services de la Collectivité devront également régler certains problèmes touchant au foncier. «À commencer par ce terrain dont nous parlions, puisqu’y est installée aujourd’hui l’agence postale. Nous devons donc récupérer une partie de ce terrain. Pour ce qui est des aménagements prévus en amont et en aval, la question du foncier se pose encore : les propriétaires seront présents au village au mois août, où nous les rencontrerons afin que la question se règle à l’amiable. Dans cette perspective, les travaux pourraient débuter dès 2028. Si le problème du foncier devait se régler à travers le lancement d’une procédure d’expropriation, cela repousserait bien évidemment le chantier à 2030 », a expliqué Venture Selvini.
A Vivario, on est impatient de voir ces travaux démarrer pour sécurisation optimale de la traversée du village !
Cette troisième solution consisterait à créer une zone tampon sur un terrain situé face au fameux platane. Un terrain appartenant à la commune et qui permettrait à un poids lourd venant de Corte de se garer sur la droite de manière à laisser manœuvrer celui qui viendrait d’Ajaccio. « Nous avons acquis ce terrain et nous pouvons le mettre à la disposition du service des routes de la CdC dans ce cadre. Certes, il y aurait des aménagements à réaliser, mais cette solution nous parait la plus apte à mettre en place ».
A propos des autres aménagements concernant le carrefour et la route de Muracciole ou encore la voie de dépassement tout comme l’aménagement dans le bourg, la commune y est tout à fait favorable.
Dans ce dossier complexe, la difficulté résiderait aussi dans le fait de concilier le côté sécuritaire dans la traversée du village et en même temps de réduire la vitesse, « car certains automobilistes n’hésitent pas à dépasser la vitesse autorisée, mettant en danger nos concitoyens. Il y a donc cette double obligation à régler. A ce sujet, on parle de l’installation de panneaux sonores. Mais ceux-ci pourraient créer des nuisances. Nous continuons à travailler sur le sujet ».
Pour mener à bien ce projet, les services de la Collectivité devront également régler certains problèmes touchant au foncier. «À commencer par ce terrain dont nous parlions, puisqu’y est installée aujourd’hui l’agence postale. Nous devons donc récupérer une partie de ce terrain. Pour ce qui est des aménagements prévus en amont et en aval, la question du foncier se pose encore : les propriétaires seront présents au village au mois août, où nous les rencontrerons afin que la question se règle à l’amiable. Dans cette perspective, les travaux pourraient débuter dès 2028. Si le problème du foncier devait se régler à travers le lancement d’une procédure d’expropriation, cela repousserait bien évidemment le chantier à 2030 », a expliqué Venture Selvini.
A Vivario, on est impatient de voir ces travaux démarrer pour sécurisation optimale de la traversée du village !
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