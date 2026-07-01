Aménagements routiers -Les projets de traverses de Venacu et Vivariu présentés aux élus locaux

C’est d’abord à la mairie de Venacu que le maire, David Pifferini, et son conseil municipal ont accueilli Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des transports. Ce dernier a présenté les futurs aménagements de la traverse du village. Un projet qui est évoqué depuis de nombreuses années puisque c’est en 2011 que le schéma directeur envisageait la traverse de Venacu. Or, les financements du projet n’étaient pas stabilisés tout comme les coûts annoncés et d’un montant alors de 35 millions d’euros.







Ce n’est qu’en novembre 2022 que les études de ce projet ont été repris par l’Assemblée de Corse, en concertation avec la commune de Venacu. La même problématique s’étant d’ailleurs posée pour Vivariu. Finalement, c’est à partir du 10 février 2023 que des réunions de lancement se sont tenues avec les élus de Venacu et Vivariu pour relancer ces projets d’aménagements.







Concernant Venacu, Jean-Félix Acquaviva a rappelé que « le projet concerne quatre sections à aménager permettant de répondre à quatre problématiques différentes, à savoir : l’aménagement de la traverse de Venacu et traitement de l’hypercentre ; l’aménagement de la traverse du village, sortie nord, la voie nouvelle de raccordement entre la RT 20 et l’ex RD 143 et, enfin; le recalibrage de l’ex RD 143. Les aménagements projetés ont pour objectifs d’offrir des stationnements permettant de supprimer le stationnement anarchique dans le village, mais aussi d’assurer un cheminement piéton sécurisé ou encore de calibrer la chaussée pour assurer le croisement de deux poids lourds». Dans ce projet, il est également prévu la construction de deux parkings. Des parkings qui seront réalisés en amont et en aval de la RT 20 toujours dans la zone hypercentre.

Enfin, pour compléter cette traverse de Venacu, il est prévu la construction d’une voie nouvelle entre la RT20 et l’ex RD 143 depuis l’entrée sud du village. « Cette nouvelle voie nécessite des contraintes foncières, budgétaires et environnementales fortes avec un impact paysager, un impact sur la faune et la flore, tandis qu’il faudra également prendre en compte la présence d’amiante environnemental. Il est donc prévu le lancement d’études de faisabilité avec identification des enjeux et analyse multicritère de variantes. Des études qui sont en cours », a précisé Jean-Félix Acquaviva. Par ailleurs, la construction des parkings a été évaluée à 4 millions d’euros, tandis que l’aménagement de la sortie nord est évalué à 1,5 million d’euros. Quant au chiffrage initial de la traverse estimé en 2011 à 35 millions d’euros, « il n’a pas encore été réévalué, mais compte tenu de l’augmentation des coûts de la construction il pourrait dépasser les 10 millions d’euros supplémentaires ».

Le maire de Venacu, David Pifferini, s’est dit « satisfait de ce projet qui est phase avec ce que nous avons proposé il y a trois ans. Nous espérons que le projet verra le jour puisque le conseiller exécutif, Jean-Félix Acquaviva, nous a précisé que le début des travaux interviendrait à la fin de l’année 2027 ».







C’est ensuite en mairie de Vivariu que s’est rendu Jean-Félix Acquaviva pour présenter également le projet de la CdC quant à la traverse du village, dont le projet remontait aussi à 2011 et n’a pu être réalisé pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut pour Venacu.

Ainsi, à Vivariu, quatre sections sont envisagées à commencer par l’aménagement de la route de Muracciole, dans le prolongement des travaux déjà réalisés depuis le cimetière en direction du village. Il s’agira ensuite de sécuriser le carrefour situé entre la RT20 et la RD 343, vers Muracciole. L’objectif étant de créer un carrefour en T, « assurant une visibilité et une giration correctes pour les usagers. Un aménagement qui nécessitera la réalisation d’un remblai de hauteur variable. Le projet nécessite également l’acquisition foncière de parcelles dont la procédure est en cours », a précisé Jean-Félix Acquaviva.

Concernant la traverse du village, l’objectif de l’aménagement est de redéfinir l’espace public par la création d’un cheminement piéton sécurisé, par le calibrage de la chaussée pour assurer le croisement de deux poids lourds à vitesse réduite et pour lequel la suppression de platanes est envisagée. « Nous interviendrons ensuite sur le traitement de l’hypercentre par la mise en place de revêtement type pierres et la rectification d’une courbe en sortie nord de la traverse. Cette opération pourra être traitée en deux phases. Elle nécessite des acquisitions foncières conduites par une procédure d’expropriation qui a été d’ores et déjà initiée ».

Enfin, la dernière section concernera l’aménagement d’un créneau de dépassement sur la RT 20 depuis le belvédère de Pasciola jusqu’au carrefour de la RT 20 et de l’ex RD 69, à la hauteur du Chalet. Des travaux estimés ici à plus de 6 millions d’euros.

Pour ces deux projets, la CdC envisage de déposer une demande de subvention d’ici à la fin de l’année au titre du PTIC.

