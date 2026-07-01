Canicule : la Corse reste en vigilance orange, une baisse des températures attendue en fin de semaine

La Corse n’en a pas encore fini avec la chaleur. Alors que la vigilance canicule a été levée dans une grande partie de la France, l’île reste en alerte orange, tout comme plusieurs départements du Sud-Est. En cause : des températures qui demeurent largement supérieures aux normales de saison, aussi bien la nuit qu’en journée. « Les critères liés à la vigilance du département sont remplis », résume Jean-Michel Terramorsi, prévisionniste au centre Météo-France d’Ajaccio.





Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures minimales sont restées particulièrement élevées sur le littoral. À Calvi, le thermomètre n’est pas descendu sous les 26°C, tandis qu’à Ajaccio, une minimale de 22°C a été relevée. La chaleur se poursuit également en journée, avec « des températures maximales attendues qui culminent entre 31 et 35 degrés, voire plus dans l’intérieur des terres, notamment dans le Sartenais ou le Cortenais ». « Les valeurs sont entre cinq et sept degrés au-dessus des normales traditionnellement observées en cette saison », précise le prévisionniste.





Une amélioration attendue à partir de mercredi





Si le niveau de vigilance pour la suite de la semaine sera déterminé dans les prochaines actualisations de Météo-France, une baisse des températures semble se dessiner à partir de jeudi, et plus nettement vendredi. « Si on veut une tendance sur l’évolution des températures, sans préjuger de la future couleur de la vigilance, on peut quand même affirmer qu’à partir de mercredi et surtout jeudi et vendredi, on a une baisse considérable des températures, surtout en ce qui concerne les températures minimales nocturnes », souligne Jean-Michel Terramorsi. Concrètement, les nuits devraient progressivement redevenir plus respirables. Dans la région ajaccienne, « on aurait quasiment trois degrés de moins vendredi matin par rapport à ce qu’on a connu aujourd’hui ». « On aurait des nuits relativement plus fraîches que ce qu’on connaît actuellement. »





En attendant, la vigilance orange reste maintenue et la prudence reste de mise face à cet épisode de fortes chaleurs. Les autorités rappellent les principaux gestes à adopter pour se protéger et limiter les risques liés à la canicule : passer au moins deux ou trois heures par jour dans un endroit frais, se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, boire beaucoup d’eau, manger normalement et éviter de sortir aux heures les plus chaudes.

