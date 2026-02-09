A màghjina - Tramontu nantu à Lisula
À l'Île-Rousse (Lisula), le soleil disparaît lentement derrière l'horizon méditerranéen. Les voiliers immobiles se découpent en silhouettes sur une mer apaisée, tandis que le ciel se pare d'un dégradé d'or, d'orange et de bleu, offrant l'un des instants les plus paisibles de la journée.
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