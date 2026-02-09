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A màghjina - Tramontu nantu à Lisula


le Vendredi 31 Juillet 2026 à 07:24

À l'Île-Rousse (Lisula), le soleil disparaît lentement derrière l'horizon méditerranéen. Les voiliers immobiles se découpent en silhouettes sur une mer apaisée, tandis que le ciel se pare d'un dégradé d'or, d'orange et de bleu, offrant l'un des instants les plus paisibles de la journée.
Si, comme Eliane, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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