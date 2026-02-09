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Tennis - Début ce week-end du tournoi du RCPV  31/07/2026

Tennis - Début ce week-end du tournoi du RCPV
Rendez-vous habituel du mois d'août, depuis des décennies, le traditionnel tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio va débuter ce samedi sur les courts du complexe sportif du Pruneddu pour s'étaler sur quinze avec les finales programmées le week-end des 15 et 16 août. De nombreux tableaux composent ce tournoi avec bien entendu les simples dames et messieurs mais aussi les dames +35 ans, les messieurs +35, +45 et + 55 ans. Du côté des plus jeunes ce rendez-vous concernera les 11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans sans oublier les doubles messieurs et mixtes. Les inscriptions s'effectuent sur Tenup
Pour de plus amples informations il convient de contacter les organisateurs au 07 72 20 53 20.

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