À la Plateforme de Distribution de Courriers de Sagone, une vague d'arrêts maladie met en lumière un profond malaise

« Ce n'est pas un mouvement organisé, c'est simplement que les collègues sont arrivés au bout »



Dans leur pétition, les agents décrivent enfin un fonctionnement devenu beaucoup plus lourd depuis la centralisation des tournées. « Avant, chacun triait essentiellement sa tournée et celle de son collègue. Aujourd'hui, une dizaine de tournées sont mélangées. Nous n'avons ni les outils ni même le panneau de tri qui devrait exister sur un centre de cette taille », regrette Émilien Bartoli. « Pris séparément, chaque changement paraît anodin. Mais cela fait plein de petits irritants qui nous empêchent de faire sereinement notre métier », estime-t-il.



Pour autant, les postiers assurent n'avoir jamais rejeté cette réorganisation par principe. « On a toujours proposé des alternatives. Même au niveau de la logistique, on a essayé de trouver des solutions. On n'a jamais été dans le refus pour le refus », insiste Émilien Bartoli en insistant sur le fait que « les équipes ont longtemps accepté de faire des efforts pour éviter que le service ne se dégrade ». « Nous sommes déjà en effectif réduit depuis le début de l’année. Nous avons été quelques-uns à prendre des charges de travail en plus car on n’est pas passé loin de ne plus pouvoir assurer le service. Avec le recul, c'était une erreur parce qu'on a donné l'impression à la direction que tout fonctionnait. En réalité, on terminait parfois à 16 h 30, en pleine chaleur, après avoir assuré notre tournée et une partie de celle d'un collègue ».



Pour le facteur, les nombreux arrêts maladie enregistrés ces derniers jours ne sont donc que l'aboutissement d'une dégradation progressive. « Il y avait déjà des collègues qui venaient travailler la boule au ventre. Certains étaient arrêtés depuis janvier, d'autres depuis mars ou avril. On a frôlé cette situation il y a plusieurs mois, mais cette fois les gens ont craqué. Aujourd'hui, nous sommes dix agents arrêtés, chacun par des médecins différents. Ce n'est pas un mouvement organisé, c'est simplement que les collègues sont arrivés au bout », regrette-t-il. Pour répondre à cette situation, dans leur pétition, les facteurs réclament notamment le recrutement immédiat de trois postes en CDI afin de retrouver les effectifs initialement promis, le remplacement des véhicules les plus anciens, une réorganisation des tournées ainsi que des aménagements du bâtiment afin de le rendre plus fonctionnel.

