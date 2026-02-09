"Scena Corsa", une plateforme dédiée à la scène musicale corse

Joëlle Bagard et Jonathan Baticle ont présenté à CNI la toute nouvelle plateforme dédiée à la scène musicale insulaire
Joëlle Bagard, titulaire d’une licence de musicologie de la Sorbonne et du diplôme du comédien des Cours Florent, est professeure au conservatoire Henri-Tomasi et au centre culturel Una Volta à Bastia. Passionnée de chant elle a sorti voilà quelques mois ses premières chansons qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Jonathan Baticle est quant à lui développeur web, mais aussi musicien, guitariste. S’il avait déjà posé les bases d’un tel site internet, sa rencontre avec la chanteuse a boosté la création de la plateforme et étoffé son contenu.
« Scena Corsa a été créée pour rassembler tous les acteurs de la musique corse sur une même scène digitale, sans pour cela se substituer aux plateformes de streaming » explique le jeune homme. « Nous croyons en la richesse et la diversité des talents de notre île et nous nous engageons à leur offrir la visibilité et les ressources nécessaires pour se développer » ajoute sa complice Joëlle Bagard.
L’objectif de la plateforme, disponible aussi via les réseaux sociaux tels FB ou Instagram, est multiple : mettre en avant les artistes corses à travers leurs profils, leurs projets et leurs actualités, faciliter les échanges entre artistes, professionnels, structures et public, accompagner les artistes dans leur parcours grâce à des ressources et des conseils et contribuer à la diffusion de la culture corse, en Corse et au-delà des frontières.
« Ce projet est né avec une ambition simple : relier tout l’univers de la musique en Corse, valoriser, faire découvrir toute la richesse de la musique en Corse car on s’est aperçu avec Jonathan que de très nombreux artistes corses n’avaient pas de visibilité, n’étaient pas mis en vitrine » explique Joëlle. « Avec notre plateforme on souhaite mettre tous les artistes sur le même pied d’égalité, que tout un chacun puisse avoir la possibilité de s’exposer à la profession, au public ».
Le site qui a nécessité plusieurs mois de travail, donne ainsi la possibilité à un artiste, un groupe, un musicien, un studio de création… de créer via un formulaire sa propre fiche, tout cela gratuitement. Chaque artiste dispose d’une véritable vitrine professionnelle, regroupant en un seul endroit une biographie vérifiée, des photos et vidéos, sa discographie (albums, EP, singles…), ses clips, ses plateformes d’écoute, ses réseaux sociaux, ses concerts et ses collaborations…
A ce jour le site recense plus de 110 artistes. « Dans son espace personnel, l’artiste peut bien sûr mettre des liens sur son propre site, ses réseaux, sa plateforme de streaming, ses évènements, les dates de ses concerts, de ses dédicaces. Nous sommes en quelque sorte un annuaire qui favorise les échanges, les connexions entre musiciens, chanteurs, groupes, salles de spectacle, centres culturels, studios » souligne Jonathan. Innovant, une « constellation » interactive des collaborations qui permet en un clin d’œil d’explorer les liens qui existent entre les artistes, les studios, les salles de concert etc. « J’aime se faire rencontrer les gens, les faire partager leur passion, leurs instruments et c’est aussi l’occasion de mettre en lumière certains métiers de l’ombre comme luthier, accordeur de piano par exemple » précise encore J. Bagard. Le site est également interactif avec des jeux, des quizz, lui donnant un côté ludique. Les mairies, comités des fêtes, associations culturelles, festivals peuvent également afficher leur actualité.
En bonus, « Stella » ! « Stella est l’IA de notre site » explique Jonathan. « Il suffit de la questionner sur un chanteur, un groupe, toute autre question en rapport avec la musique et elle vous donne l’information. Cette IA est spécifique au site, elle ne vous renverra pas sur des liens extérieurs. Elle recherche les données présentes sur Scena Corsa. Vous recherchez un chanteur, un violoncelliste, un studio d’enregistrement, une salle de concert, un réparateur, Stella vous renseigne ».
Comme indiqué plus haut, l’inscription au site est gratuite, un site géré par des bénévoles au service de la musique insulaire. « Nous refusons un modèle où les artistes paient pour apparaître avant les autres. Un jeune groupe qui débute mérite autant d’attention qu’un artiste confirmé. Chaque fiche est réalisée avec le même soin, chaque parcours compte, chaque talent mérite d’être découvert. Parce que la richesse de la musique en Corse réside dans sa diversité. Pour couvrir les différents frais, notamment l’hébergeur, on fait appel à des mécènes, une cagnotte est en ligne, des partenaires, des sponsors qui pourront afficher une bannière sur la plateforme » explique Joëlle. La plateforme qui est déjà très riche est appeler à se développer encore plus. Avec Scena Corsa l’univers musical corse dispose désormais d’une précieuse adresse.
« Scena Corsa a été créée pour rassembler tous les acteurs de la musique corse sur une même scène digitale, sans pour cela se substituer aux plateformes de streaming » explique le jeune homme. « Nous croyons en la richesse et la diversité des talents de notre île et nous nous engageons à leur offrir la visibilité et les ressources nécessaires pour se développer » ajoute sa complice Joëlle Bagard.
L’objectif de la plateforme, disponible aussi via les réseaux sociaux tels FB ou Instagram, est multiple : mettre en avant les artistes corses à travers leurs profils, leurs projets et leurs actualités, faciliter les échanges entre artistes, professionnels, structures et public, accompagner les artistes dans leur parcours grâce à des ressources et des conseils et contribuer à la diffusion de la culture corse, en Corse et au-delà des frontières.
« Ce projet est né avec une ambition simple : relier tout l’univers de la musique en Corse, valoriser, faire découvrir toute la richesse de la musique en Corse car on s’est aperçu avec Jonathan que de très nombreux artistes corses n’avaient pas de visibilité, n’étaient pas mis en vitrine » explique Joëlle. « Avec notre plateforme on souhaite mettre tous les artistes sur le même pied d’égalité, que tout un chacun puisse avoir la possibilité de s’exposer à la profession, au public ».
Le site qui a nécessité plusieurs mois de travail, donne ainsi la possibilité à un artiste, un groupe, un musicien, un studio de création… de créer via un formulaire sa propre fiche, tout cela gratuitement. Chaque artiste dispose d’une véritable vitrine professionnelle, regroupant en un seul endroit une biographie vérifiée, des photos et vidéos, sa discographie (albums, EP, singles…), ses clips, ses plateformes d’écoute, ses réseaux sociaux, ses concerts et ses collaborations…
A ce jour le site recense plus de 110 artistes. « Dans son espace personnel, l’artiste peut bien sûr mettre des liens sur son propre site, ses réseaux, sa plateforme de streaming, ses évènements, les dates de ses concerts, de ses dédicaces. Nous sommes en quelque sorte un annuaire qui favorise les échanges, les connexions entre musiciens, chanteurs, groupes, salles de spectacle, centres culturels, studios » souligne Jonathan. Innovant, une « constellation » interactive des collaborations qui permet en un clin d’œil d’explorer les liens qui existent entre les artistes, les studios, les salles de concert etc. « J’aime se faire rencontrer les gens, les faire partager leur passion, leurs instruments et c’est aussi l’occasion de mettre en lumière certains métiers de l’ombre comme luthier, accordeur de piano par exemple » précise encore J. Bagard. Le site est également interactif avec des jeux, des quizz, lui donnant un côté ludique. Les mairies, comités des fêtes, associations culturelles, festivals peuvent également afficher leur actualité.
En bonus, « Stella » ! « Stella est l’IA de notre site » explique Jonathan. « Il suffit de la questionner sur un chanteur, un groupe, toute autre question en rapport avec la musique et elle vous donne l’information. Cette IA est spécifique au site, elle ne vous renverra pas sur des liens extérieurs. Elle recherche les données présentes sur Scena Corsa. Vous recherchez un chanteur, un violoncelliste, un studio d’enregistrement, une salle de concert, un réparateur, Stella vous renseigne ».
Comme indiqué plus haut, l’inscription au site est gratuite, un site géré par des bénévoles au service de la musique insulaire. « Nous refusons un modèle où les artistes paient pour apparaître avant les autres. Un jeune groupe qui débute mérite autant d’attention qu’un artiste confirmé. Chaque fiche est réalisée avec le même soin, chaque parcours compte, chaque talent mérite d’être découvert. Parce que la richesse de la musique en Corse réside dans sa diversité. Pour couvrir les différents frais, notamment l’hébergeur, on fait appel à des mécènes, une cagnotte est en ligne, des partenaires, des sponsors qui pourront afficher une bannière sur la plateforme » explique Joëlle. La plateforme qui est déjà très riche est appeler à se développer encore plus. Avec Scena Corsa l’univers musical corse dispose désormais d’une précieuse adresse.
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