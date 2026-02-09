"Scena Corsa", une plateforme dédiée à la scène musicale corse

Philippe Jammes le Vendredi 31 Juillet 2026 à 17:32

Deux jeunes passionnés de musique viennent de mettre en ligne une plateforme, gratuite, dédiée à la scène musicale corse. Objectif : Mettre en lumière les artistes, tous les artistes, soutenir la création et faire rayonner la culture insulaire.