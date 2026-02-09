Bastia - Nazione occupe symboliquement les locaux d'Erilia pour dénoncer la politique du logement social

Les militants de Nazione ont investi symboliquement, ce vendredi, les locaux de l'agence du bailleur social Erilia de Bastia afin d'interpeller les pouvoirs publics et les organismes HLM sur la question du logement en Corse. Rassemblés autour d'Éric Simoni, ils ont présenté une série de propositions qu'ils estiment indispensables pour répondre aux difficultés rencontrées par les ménages corses.

Pour le mouvement, la crise actuelle est le résultat de plusieurs décennies de choix politiques inadaptés. Nazione souligne que les prix de l'immobilier ont fortement progressé ces quinze dernières années, sous l'effet notamment d'une demande extérieure importante. Une situation qui, selon le parti, complique toujours davantage l'accès au logement pour les habitants de l'île.

Le mouvement réaffirme son soutien à la mise en place d'un statut de résident, présenté comme une mesure susceptible de freiner la pression immobilière. « Le statut de résident ne résoudra pas tout mais constitue une première digue face à cette déferlante », a déclaré Éric Simoni.

Nazione s'est également arrêté sur la question du logement social. Le mouvement estime que le parc disponible reste insuffisant et conteste les modalités actuelles d'attribution, qu'il juge défavorables aux Corses. Il souhaite notamment que les logements sociaux répondent davantage aux besoins des familles insulaires et que les dispositifs favorisant l'accession à la propriété soient développés.

À l'issue de cette action, le mouvement a annoncé avoir demandé officiellement à rencontrer les bailleurs sociaux présents en Corse afin de leur présenter ses propositions. « Nous sommes disposés à rencontrer les bailleurs sociaux présents en Corse afin de leur soumettre nos propositions », a indiqué Éric Simoni.

Nazione prévient qu'en l'absence de réponse, d'autres initiatives pourraient être engagées. « Si notre demande devait ne pas être acceptée, nous nous réservons le droit d'intervenir à notre niveau pour que, dans ce domaine aussi, justice sociale et dignité puissent avoir une traduction concrète à l'avenir », a conclu le porte-parole du mouvement.

L'action s'est achevée sans incident, les militants réaffirmant leur mot d'ordre : « Les Corses ne seront jamais les locataires de leur propre pays. »