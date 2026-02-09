Assemblée de Corse - Débat vif sur la nouvelle trajectoire de sobriété foncière

Le jugement de l’histoire

Le ton est très différent dans les autres groupes nationalistes qui déplorent le constat et appellent à un sursaut. Paul-Félix Benedetti, président de Core in Fronte, exprime son amertume devant la réalité accablante décrite dans le rapport. « Il faut s’interroger sur cette frénésie de consommation. Ce n’est pas la fatalité, c’est la conséquence d’une politique de louvoiement… Le maire n’a pas été le rempart, mais le pivot malgré lui d’une logique de prédation et de dépossession qui se transforme en logique mafieuse ». Le leader indépendantiste, qui n’a pas voté le PADDUC, interpelle : « Va-t-on continuer à accepter la logique de la prédation ou va-t-on enfin tourner le dos à toutes ces pratiques malsaines ? Cette décennie de gouvernance patriotique n’a pas permis d’endiguer tous ces flux liés à la logique de l’argent et du profit. On sera jugé par l’histoire ! Soit on redresse le cap pour que la Corse de demain soit préservée, apaisée, sans logique de spéculation et de voracité sur la consommation des plus beaux terrains, soit elle continuera à sombrer dans cette logique du profit, de la normalisation par l’argent et par l’invasion de tous ceux pour qui la Corse est un eldorado accueillant avec des prix du m2 maritime qui sont encore bas. On est à la croisée des chemins, on a raté une grande étape ». Pour lui, il est temps de prendre les bonnes décisions et d’être dans une vraie logique de rupture : « Ce rapport est le début d’une reprise en compte d’un objectif politique stratégique afin de maintenir la Corse dans un état de souveraineté naturelle qui permet de définir des besoins avec des objectifs précis, et que l’on ne donne plus des droits à construire permanents sans projets adossés et que chaque m2 consommé ne soit plus un m2 reproché. Il faut une trajectoire agraire et foncière compatible avec des lendemains meilleurs ».



La maitrise du foncier

Le président de l’AUE répond tranquillement en rappelant que la Loi donne au PADDUC la latitude de choisir son échelle de territorialisation. « Pas de tutelle, mais une aide à la décision, c’est aussi une manière de protéger les maires dans leurs décisions. Le PADDUC sera approuvé en 2027 et les communes ont trois ans pour se mettre en compatibilité avec, c’est à elles de décider de leur stratégie ». La méthode et le risque invoqué de contentieux ? « La méthode, qu’on utilise, donne l’exacte réalité du terrain. S’il y a du contentieux, on a des éléments solides pour argumenter ». Il dénonce de faux procès : « On est dans une co-construction qui va s’engager dès à présent sur ce sujet-là et une concertation qui s’ouvrira en septembre-octobre avec les territoires dans le cadre du calendrier de la révision du PADDUC ». Sur la vision économique : « La maitrise publique du foncier est essentielle. Le foncier pour le développement économique et les grandes infrastructures sera pris sur l’enveloppe territoriale ». Les prix de l’immobilier ? « En Corse, on a beaucoup construit, ça n’a pas fait diminuer les prix qui n’ont cessé d’augmenter. Il y a d’autres mécanismes à l’œuvre. Il y a la pauvreté réelle, la pauvreté ressentie par les Corses et il y a la misère symbolique d’un peuple qui a peur de disparaître, de jeunes qui n’arrivent plus à se loger ou à trouver un terrain pour construire. On se bat contre la logique d’uniformisation du peuple corse. Je crois que la solidarité est le moteur de l’évolution, de la résistance et de la rupture qu’on prône en opposition à la compétition entre les hommes et les territoires ».



Un choix politique

Le président du Conseil exécutif, Gilles Giovannangeli, assume un choix politique « Ce travail sur le PADDUC doit être un traceur politique de cette fin de mandature, un choix de société qui nous porte. Il ne s’agit pas d’imposer une vision, mais de trouver le chemin du débat pour aller vers un compromis sans se renier. Les solutions ne sont pas techniques, mais politiques. Nous assumons le choix de la sobriété dans la gestion de l’eau et de la terre. La question de la terre est aussi la question de la souveraineté. Comme on n’a pas la possibilité de maitriser les flux migratoires, on doit aller vers la sobriété foncière. Ce n’est pas la décroissance ou le refus du développement, au contraire c’est une autre forme croissance et de développement. Le modèle actuel est à bout de souffle, les Corses n’ont veulent plus, c’est un modèle qui dépossède, spéculatif, basé sur la rente. Nous avons choisi un chemin de rupture pour stopper la spirale spéculative ». C’était un rapport sans vote. L’Assemblée a pris acte. Prochaine étape à l’automne où s’ouvrira la concertation avec les territoires. Le vote de la doctrine foncière est prévu en mars 2027.



N.M.