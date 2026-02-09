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A màghjina - A Torra di Portu, sentinella di a marina


le Samedi 1 Août 2026 à 07:25

La tour de Portu se fond dans les teintes chaudes du granit, comme si elle avait toujours appartenu à cette montagne qui plonge dans la mer. Une silhouette familière, témoin silencieux de l'histoire de la côte corse.
Si, comme Marie-Chantal Morvany, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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