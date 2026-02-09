A màghjina - A Torra di Portu, sentinella di a marina
La tour de Portu se fond dans les teintes chaudes du granit, comme si elle avait toujours appartenu à cette montagne qui plonge dans la mer. Une silhouette familière, témoin silencieux de l'histoire de la côte corse.
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