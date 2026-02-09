Bastia - Un nouveau parking gratuit de 45 places ouvre lundi dans le quartier de Lupinu

À compter du lundi 3 août, les habitants de Lupinu et les usagers du quartier disposeront d'un nouveau parking gratuit de 45 places, situé rue Vittori, en face de La Poste. Cet aménagement a été réalisé sur l'emprise de l'ancienne Grande Barre afin de répondre aux besoins de stationnement dans ce secteur.
Le chantier n'est toutefois pas achevé. Dans les prochains mois, le site sera complété par un éclairage public et des aménagements paysagers. À plus long terme, un parc de loisirs destiné aux familles viendra également prendre place sur cet espace, dans le cadre d'une opération de requalification dont le coût global atteint 1,5 million d'euros.
Cette ouverture intervient alors que d'autres opérations se poursuivent dans le quartier. La déconstruction du bâtiment 36A arrive à son terme, tandis qu'un belvédère et une nouvelle voie reliant Lupinu au quartier du Machjò doivent être réalisés. Le réaménagement de la place du Commerce est, lui, annoncé pour la rentrée 2026.
L'ensemble de ces projets s'inscrit dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) des quartiers des Monts, des Lacs et des Arbres précise la mairie de Bastia.
Le chantier n'est toutefois pas achevé. Dans les prochains mois, le site sera complété par un éclairage public et des aménagements paysagers. À plus long terme, un parc de loisirs destiné aux familles viendra également prendre place sur cet espace, dans le cadre d'une opération de requalification dont le coût global atteint 1,5 million d'euros.
Cette ouverture intervient alors que d'autres opérations se poursuivent dans le quartier. La déconstruction du bâtiment 36A arrive à son terme, tandis qu'un belvédère et une nouvelle voie reliant Lupinu au quartier du Machjò doivent être réalisés. Le réaménagement de la place du Commerce est, lui, annoncé pour la rentrée 2026.
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