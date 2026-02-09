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Le réseau électrique reconstruit après l'incendie de Canavaggia


le Vendredi 31 Juillet 2026 à 18:31

Selon un communiqué diffusé par EDF Corse, le réseau électrique endommagé lors de l'incendie du 18 juin à Castellu-di-Rustinu a été entièrement reconstruit et remis en service le 30 juillet. L'entreprise met en avant une intervention menée en moins d'un mois et demi pour rétablir durablement l'alimentation du village de Canavaggia.



Le réseau électrique reconstruit après l'incendie de Canavaggia
EDF Corse annonce avoir achevé la reconstruction du réseau électrique endommagé par l'incendie survenu le 18 juin sur la commune de Castellu-di-Rustinu. La remise en service définitive de la ligne aérienne de moyenne tension (HTA) est intervenue le jeudi 30 juillet, permettant de rétablir une alimentation pérenne du village de Canavaggia.

Le sinistre, qui avait ravagé 65 hectares de maquis au-dessus de la route départementale reliant Ponte-Novu à Canavaggia, avait fortement touché les infrastructures électriques. Selon EDF, onze supports avaient été détruits et près de 1,45 kilomètre de ligne aérienne HTA avait été endommagé.
L'entreprise indique avoir mobilisé ses équipes dès les premières heures afin de limiter les conséquences de la panne. Des manœuvres sur le réseau et l'installation de trois groupes électrogènes ont permis de réalimenter rapidement une partie des abonnés. Un groupe électrogène de forte puissance ainsi qu'un Poste d'intervention rapide d'alimentation et de transformation électrique ont ensuite été déployés pour assurer une alimentation provisoire pendant la durée des travaux.


La reconstruction a été réalisée par les services Opérateur Réseau Électrique (ORE) et Patrimoine & Développement des Réseaux (SPDR) d'EDF Corse, avec le concours des entreprises Raffalli, Société Nouvelle SEEHC d'Île-Rousse et Corse Hélicoptère pour le transport des supports. EDF souligne également le rôle de ses interlocuteurs auprès des collectivités dans la coordination avec les élus et les habitants durant le chantier.
 




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