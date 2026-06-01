Castello-di-Rostino : un incendie de végétation mobilise d’importants moyens

Peu après 13h, un départ de feu a été signalé en bordure de la D5, sur le territoire de Castello-di-Rostino. L’incendie, qui est parti d'un écobuage qui n'a pu être maitrisé, s’est rapidement propagé dans la végétation, prenant un caractère « assez virulent » selon les premiers éléments communiqués par le SIS 2B.
À cette heure, entre 4 et 5 hectares ont déjà été détruits par les flammes, et plusieurs dizaines d’hectares supplémentaires sont menacés en direction de Canavaghja. Aucun blessé n’est à déplorer.
D’importants moyens ont été engagés sur place, avec une trentaine de sapeurs-pompiers mobilisés, répartis entre un groupe déjà engagé et un second en transit.
"L’accès difficile à la zone complique les opérations de lutte. Face à l’évolution du feu, il a été demandé l’engagement de moyens terrestres supplémentaires, de renforts aériens ainsi que de moyens de commandement", précise le SIS 2B.
À cette heure, entre 4 et 5 hectares ont déjà été détruits par les flammes, et plusieurs dizaines d’hectares supplémentaires sont menacés en direction de Canavaghja. Aucun blessé n’est à déplorer.
Deux habitations situées à proximité du sinistre ont été identifiées, mais selon le SIS 2B ne sont pas directement menacées à ce stade.
"L’accès difficile à la zone complique les opérations de lutte. Face à l’évolution du feu, il a été demandé l’engagement de moyens terrestres supplémentaires, de renforts aériens ainsi que de moyens de commandement", précise le SIS 2B.
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