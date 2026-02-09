Quatre futurs policiers ont fait le tour de Corse à vélo pour réaliser les rêves d'enfants gravement malades

Ce qui n'était au départ qu'une plaisanterie entre quatre élèves gardiens de la paix s'est finalement transformée en une véritable aventure sportive et solidaire. En l’espace de cinq jours, entre dimanche et vendredi derniers, Louis, Gaylor, Baptiste et Martin viennent de parcourir 710 kilomètres autour de la Corse à vélo, avec un objectif bien plus ambitieux que la seule performance sportive. Car derrière chaque coup de pédale se cache une collecte de dons au profit de l'association Petits Princes, qui réalise depuis près de quarante ans les rêves d'enfants gravement malades.
« Cette association récolte des fonds pour des enfants qui passent beaucoup de temps à l'hôpital afin de leur permettre de sortir, de vivre autre chose. Ça change leur quotidien », confient les futurs policiers dont l’objectif est de récolter 5 000 euros, soit l'équivalent du financement de deux rêves d'enfants. Au moment de leur arrivée à Ajaccio, la cagnotte dépassait déjà les 2 500 euros.
Rien ne laissait pourtant présager un tel projet pour ces quatre jeunes hommes, qui se sont rencontrés durant leur scolarité à l'École nationale de police de Toulouse. « Au début, c'était juste un défi pour rigoler », sourient-ils. Une idée lancée presque comme une boutade, qui a pourtant très vite pris une autre dimension. « On s'est lancé ce défi il y a à peu près deux mois. Au début, c'était très personnel. Puis, au fur et à mesure, on a ajouté l'association et tout est monté », racontent-ils en confiant avoir choisi la Corse pour ses paysages magnifiques. « C'est le plus bel endroit du monde. Et puis une île permet de faire un tour complet. On s'est dit que 700 kilomètres, c'était un défi réalisable tout en restant exigeant », expliquent les quatre amis.
Un défi d'autant plus ambitieux qu'ils ne se présentent pas tous comme des cyclistes aguerris. Deux d'entre eux pratiquaient déjà le vélo, un autre faisait essentiellement du VTT, tandis que le dernier s'est lancé avec un vélo acheté... seulement deux semaines avant le départ. « Très franchement, il n'y a pas eu beaucoup de préparation », reconnaissent-ils en riant.
« Cette association récolte des fonds pour des enfants qui passent beaucoup de temps à l'hôpital afin de leur permettre de sortir, de vivre autre chose. Ça change leur quotidien », confient les futurs policiers dont l’objectif est de récolter 5 000 euros, soit l'équivalent du financement de deux rêves d'enfants. Au moment de leur arrivée à Ajaccio, la cagnotte dépassait déjà les 2 500 euros.
Rien ne laissait pourtant présager un tel projet pour ces quatre jeunes hommes, qui se sont rencontrés durant leur scolarité à l'École nationale de police de Toulouse. « Au début, c'était juste un défi pour rigoler », sourient-ils. Une idée lancée presque comme une boutade, qui a pourtant très vite pris une autre dimension. « On s'est lancé ce défi il y a à peu près deux mois. Au début, c'était très personnel. Puis, au fur et à mesure, on a ajouté l'association et tout est monté », racontent-ils en confiant avoir choisi la Corse pour ses paysages magnifiques. « C'est le plus bel endroit du monde. Et puis une île permet de faire un tour complet. On s'est dit que 700 kilomètres, c'était un défi réalisable tout en restant exigeant », expliquent les quatre amis.
Un défi d'autant plus ambitieux qu'ils ne se présentent pas tous comme des cyclistes aguerris. Deux d'entre eux pratiquaient déjà le vélo, un autre faisait essentiellement du VTT, tandis que le dernier s'est lancé avec un vélo acheté... seulement deux semaines avant le départ. « Très franchement, il n'y a pas eu beaucoup de préparation », reconnaissent-ils en riant.
Sur les routes de l’île, les difficultés n'ont toutefois pas manqué. Entre les cols, les fortes chaleurs et les longues journées de selle, certains moments ont été particulièrement éprouvants. Mais les quatre futurs policiers assurent que les encouragements reçus tout au long du parcours leur ont donné un supplément d'énergie. « Les gens étaient curieux de savoir ce qu'on faisait. Quand ils comprenaient la cause, on a eu plein d'échanges sympathiques avec les Corses. Un hôtel nous a même offert le petit-déjeuner en découvrant notre projet », racontent-ils.
Leur aventure a également été saluée par leurs futurs collègues. À Bastia, les policiers les ont accueillis lors de leur passage avant de les accompagner jusqu'au commissariat pour un rafraichissement. À Ajaccio, où ils ont bouclé leur périple vendredi après-midi, ils ont été escortés par les motards de la police nationale jusqu'au commissariat, sous les applaudissements de leurs collègues. « Cette arrivée restera un très beau souvenir », sourient-ils.
Si le défi sportif est désormais terminé, leur mobilisation, elle, se poursuit. La cagnotte reste ouverte afin de permettre à l'association Petits Princes de réaliser encore davantage de rêves d'enfants gravement malades. Sur leurs réseaux sociaux, ils continueront également à partager les images et les souvenirs de cette aventure insulaire qui, partie d'une simple plaisanterie, aura finalement permis de transformer des kilomètres en sourires.
Le lien vers la cagnotte : https://collecter.petitsprinces.com/fundraisers/princesenselle?fbclid=IwY2xjawTcNJFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBtM2xnMjViUGpCT0pReXdTc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiLLSVEm66o50naBpHoxaQIV2L7WKmsJ3AulJYAOx56BH-yVW-w-N9Hg6gl-_aem_LeLPdVVnT3JR1ty9a2BmyA
Leur aventure a également été saluée par leurs futurs collègues. À Bastia, les policiers les ont accueillis lors de leur passage avant de les accompagner jusqu'au commissariat pour un rafraichissement. À Ajaccio, où ils ont bouclé leur périple vendredi après-midi, ils ont été escortés par les motards de la police nationale jusqu'au commissariat, sous les applaudissements de leurs collègues. « Cette arrivée restera un très beau souvenir », sourient-ils.
Si le défi sportif est désormais terminé, leur mobilisation, elle, se poursuit. La cagnotte reste ouverte afin de permettre à l'association Petits Princes de réaliser encore davantage de rêves d'enfants gravement malades. Sur leurs réseaux sociaux, ils continueront également à partager les images et les souvenirs de cette aventure insulaire qui, partie d'une simple plaisanterie, aura finalement permis de transformer des kilomètres en sourires.
Le lien vers la cagnotte : https://collecter.petitsprinces.com/fundraisers/princesenselle?fbclid=IwY2xjawTcNJFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBtM2xnMjViUGpCT0pReXdTc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiLLSVEm66o50naBpHoxaQIV2L7WKmsJ3AulJYAOx56BH-yVW-w-N9Hg6gl-_aem_LeLPdVVnT3JR1ty9a2BmyA
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