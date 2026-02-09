Plusieurs vols Air Corsica perturbés au départ et à destination de Figari

La journée a été particulièrement compliquée pour plusieurs dizaines de passagers d'Air Corsica. Ce dimanche, en plein week-end de chassé croisé entre juilletistes et aoutiens, la compagnie régionale a indiqué que son programme de vols était perturbé « suite à l'immobilisation imprévue de deux de nos ATR72 pour cause technique », une situation qui affecte principalement les liaisons au départ et à destination de l'aéroport de Figari Sud Corse.



Face à cette indisponibilité de deux appareils, Air Corsica a été contrainte d'annuler deux rotations prévues dans la matinée : le vol XK5910 entre Marseille et Figari ainsi que le vol XK5900 entre Figari et Marseille.



Afin de limiter les conséquences pour les voyageurs, la compagnie a mis en place un vol supplémentaire. Un A320décollera ainsi de Marseille à 23 h 40 sous le numéro XK453, à destination d'Ajaccio. Les passagers seront ensuite acheminés par autocar jusqu'à Figari.



Dans le même temps, Air Corsica annonce avoir réaffecté un ATR72 « à l'issue du vol XK311 » afin d'assurer plusieurs rotations en soirée. L'appareil opérera successivement les vols XK404 entre Figari et Nice à 18 h 40, XK403 entre Nice et Figari à 20 h 10, XK5800 entre Figari et Nice à 21 h 35 puis XK5810 entre Nice et Figari à 23 h 05.



La compagnie précise que « les passagers sont pris en charge par les services d'assistance aéroportuaire dans l'attente de leurs départs » et assure que « toutes nos équipes sont mobilisées afin d'assurer un retour à une exploitation nominale dans les meilleurs délais ».



Air Corsica ne donne en revanche aucune précision sur la nature des problèmes techniques ayant conduit à l'immobilisation des deux ATR72.



