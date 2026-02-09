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Plusieurs vols Air Corsica perturbés au départ et à destination de Figari


La rédaction le Dimanche 2 Août 2026 à 20:27

En plein week-end de chassé croisé, Air Corsica fait face à un incident technique qui perturbe son programme de vols. La compagnie a annoncé ce dimanche l'immobilisation imprévue de deux ATR72, entraînant l'annulation de plusieurs rotations entre Marseille et Figari ainsi que la mise en place de solutions de remplacement.



Plusieurs vols Air Corsica perturbés au départ et à destination de Figari

La journée a été particulièrement compliquée pour plusieurs dizaines de passagers d'Air Corsica. Ce dimanche, en plein week-end de chassé croisé entre juilletistes et aoutiens,  la compagnie régionale a indiqué que son programme de vols était perturbé « suite à l'immobilisation imprévue de deux de nos ATR72 pour cause technique », une situation qui affecte principalement les liaisons au départ et à destination de l'aéroport de Figari Sud Corse.

Face à cette indisponibilité de deux appareils, Air Corsica a été contrainte d'annuler deux rotations prévues dans la matinée : le vol XK5910 entre Marseille et Figari ainsi que le vol XK5900 entre Figari et Marseille.

Afin de limiter les conséquences pour les voyageurs, la compagnie a mis en place un vol supplémentaire. Un A320décollera ainsi de Marseille à 23 h 40 sous le numéro XK453, à destination d'Ajaccio. Les passagers seront ensuite acheminés par autocar jusqu'à Figari.

Dans le même temps, Air Corsica annonce avoir réaffecté un ATR72 « à l'issue du vol XK311 » afin d'assurer plusieurs rotations en soirée. L'appareil opérera successivement les vols XK404 entre Figari et Nice à 18 h 40, XK403 entre Nice et Figari à 20 h 10, XK5800 entre Figari et Nice à 21 h 35 puis XK5810 entre Nice et Figari à 23 h 05.

La compagnie précise que « les passagers sont pris en charge par les services d'assistance aéroportuaire dans l'attente de leurs départs » et assure que « toutes nos équipes sont mobilisées afin d'assurer un retour à une exploitation nominale dans les meilleurs délais ».

Air Corsica ne donne en revanche aucune précision sur la nature des problèmes techniques ayant conduit à l'immobilisation des deux ATR72.
 






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