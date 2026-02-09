À Corte, une reprise virulente de l'incendie mobilise près de 80 sapeurs-pompiers dans le Tavignanu

Une nouvelle reprise de l'incendie mobilise d'importants moyens ce samedi sur la commune de Corte. Selon le SIS de Haute-Corse, le feu s'est réactivé de manière virulente dans le secteur du Tavignanu, où les conditions météorologiques particulièrement défavorables compliquent les opérations, les fortes chaleurs, les brises thermiques de pente et un taux d'humidité inférieur à 20 % ayant favorisé cette reprise. Depuis ce matin, les flammes ont parcouru un peu plus d'un hectare dans un secteur escarpé et difficile d'accès.



Face à cette situation, près de 80 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le site, appuyés par quatre hélicoptères bombardiers d'eau afin de contenir la progression du feu et traiter la lisière. Le poste de commandement a par ailleurs été réactivé au niveau de la citadelle de Corte pour coordonner les opérations.



Le SIS 2B précise toutefois que le reste du chantier demeure stabilisé et qu'aucune évolution n'a été constatée sur les autres lisières de l'incendie.



