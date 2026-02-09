À Corte, une reprise virulente de l'incendie mobilise près de 80 sapeurs-pompiers dans le Tavignanu

Une nouvelle reprise de l'incendie mobilise d'importants moyens ce samedi sur la commune de Corte. Selon le SIS de Haute-Corse, le feu s'est réactivé de manière virulente dans le secteur du Tavignanu, où les conditions météorologiques particulièrement défavorables compliquent les opérations, les fortes chaleurs, les brises thermiques de pente et un taux d'humidité inférieur à 20 % ayant favorisé cette reprise. Depuis ce matin, les flammes ont parcouru un peu plus d'un hectare dans un secteur escarpé et difficile d'accès.
Face à cette situation, près de 80 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le site, appuyés par quatre hélicoptères bombardiers d'eau afin de contenir la progression du feu et traiter la lisière. Le poste de commandement a par ailleurs été réactivé au niveau de la citadelle de Corte pour coordonner les opérations.
Le SIS 2B précise toutefois que le reste du chantier demeure stabilisé et qu'aucune évolution n'a été constatée sur les autres lisières de l'incendie.
Sur les deux autres feux encore sous surveillance dans le département, à Furiani et à Albertacce, aucune reprise n'est observée à ce stade. Les lisières sont jugées propres et les deux sites continuent de faire l'objet d'une surveillance active par les équipes au sol. À Furiani, une reconnaissance par drone a notamment été réalisée. Les points chauds détectés sont tous situés dans des zones déjà brûlées et ne présentent, pour l'heure, aucun danger.
Alors que la Haute-Corse reste placée en vigilance orange canicule, le SIS 2B appelle chacun à la plus grande prudence. Les services de secours invitent la population à évaluer ses capacités physiques avant toute activité en extérieur et à adopter un comportement responsable afin d'éviter tout nouveau départ de feu.
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