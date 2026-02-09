Les pozzines du Renoso vont bénéficier de 38 000 euros pour mieux concilier protection et fréquentation touristique

Chaque année, des milliers de randonneurs empruntent les sentiers qui traversent les pozzines du massif du Renoso. Un succès qui n'est pas sans conséquence pour ce milieu humide d'altitude, considéré comme l'un des plus remarquables de la montagne corse. Entre le piétinement, la divagation animale et les effets du changement climatique, cet habitat naturel se révèle de plus en plus fragile. Or, ces pozzines situées sur la commune de Bastelica constituent un habitat humide d'altitude rare, reconnu d'intérêt communautaire et intégré au réseau Natura 2000. Elles accueillent en outre une biodiversité exceptionnelle, avec plusieurs espèces patrimoniales dont la truite de Corse, mais aussi le discoglosse corse, l'euprocte de Corse ou encore le porte-queue de Corse, autant d'espèces dont la préservation est directement liée à celle de ces milieux naturels.



C'est dans ce contexte que le projet porté par le Parc naturel régional de Corse vient d'être retenu parmi les 31 lauréats du programme « Patrimoine naturel et Biodiversité » de la Fondation du patrimoine. Une distinction qui s'accompagne d'une dotation de 38 000 euros destinée à financer plusieurs aménagements afin de « concilier préservation durable des pozzines et fréquentation touristique ».



Grâce à ce financement, plusieurs interventions seront engagées sur le terrain. Les secteurs les plus dégradés seront protégés par la création d'exclos, tandis que le sentier sera balisé et réaménagé, notamment par des travaux d'empierrement sur les portions les plus sensibles, afin de « canaliser les flux piétons ». Des éco-compteurs seront également installés pour suivre la fréquentation du site et mieux adapter sa gestion.



Le projet ne se limite toutefois pas à ces aménagements. Deux fontaines seront restaurées et remises en usage, tandis que des panneaux pédagogiques permettront de sensibiliser les visiteurs à la biodiversité et à la fragilité de ces milieux naturels. En parallèle, « un suivi scientifique des habitats et des inventaires faunistiques complémentaires » seront réalisés afin de « mieux connaître l'évolution du site et d'ajuster sa gestion dans le temps ». L'objectif est aussi d'offrir aux visiteurs « des cheminements plus lisibles » pour favoriser « une découverte plus durable du massif du Renoso ».



Créé en 2009, le programme « Patrimoine naturel et Biodiversité » de la Fondation du patrimoine soutient des projets ayant « un impact positif mesurable sur la biodiversité, le climat et l'environnement ». Cette année, 31 projets ont été retenus à travers la France pour une enveloppe globale de 1,635 million d'euros. Depuis son lancement, plus de 400 initiatives ont ainsi été accompagnées grâce à près de 10 millions d'euros de financements.