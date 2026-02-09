Obésité pédiatrique : à Ocana, six enfants accueillis en pension complète pour un premier séjour d'éducation thérapeutique

Ce lundi, six enfants âgés de 6 à 16 ans ont commencé un séjour un peu particulier à la Clinique Valicelli. Pendant cinq jours pour les plus jeunes, ils sont accueillis en hospitalisation complète avec l'un de leurs parents. Les adolescents peuvent bénéficier d'un séjour plus long, allant jusqu’à deux semaines. Au programme : des ateliers autour de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil et des habitudes de vie.



L'établissement, qui accueille des adolescents de 12 à 18 ans depuis 2017, développe désormais sa prise en charge pour les enfants plus jeunes, âges de 4 à 11 ans. Une autorisation officielle d'activité de pédiatrie lui a été délivrée par l'Agence régionale de santé en avril 2025. Pour Magali Silvani, directrice opérationnelle de la Clinique Valicelli, cette ouverture répond à un manque sur le territoire. « Le besoin sur le territoire régional corse est significatif. Il n'y avait rien pour les enfants sur cette prise en charge. Ils partaient forcément sur le continent », explique-t-elle.



Durant leur séjour, les enfants ne sont pas soumis à un régime. L'idée est plutôt de leur donner des repères qu'ils pourront réutiliser au quotidien. Les ateliers sont construits autour de situations concrètes : dès le premier jour, les enfants préparent leur petit-déjeuner avec la diététicienne, puis cuisinent leur repas du midi avec leurs parents.



Pas question de parler de régime



Ils vont également chercher des légumes dans le jardin thérapeutique de la clinique pour préparer des wraps. Un choix assumé par l'équipe, qui cherche à travailler sur l'équilibre alimentaire à partir de plats que les enfants peuvent réellement retrouver dans leur vie quotidienne. « L'idée, ce n'est pas du tout de les mettre au régime. Il s'agit de leur donner la bonne connaissance sur les aliments et l'équilibre alimentaire », résume Magali Silvani.



L'alimentation n'est d'ailleurs qu'un volet du séjour. Les enfants participent également à des ateliers consacrés au sommeil. Les infirmières reconstituent une chambre dans laquelle plusieurs habitudes susceptibles de perturber la qualité du sommeil ont été mises en scène. Aux enfants ensuite de les identifier et de réfléchir aux bonnes pratiques à adopter.