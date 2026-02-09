Après l’annulation du plan de gestion des déchets, l'Exécutif défend sa stratégie et dénonce une décision « incompréhensible »

Manon Perelli le Samedi 1 Août 2026 à 19:30

Près de trois semaines après l'annulation du Plan territorial de prévention et de gestion des déchets (PTPGD) par le tribunal administratif de Bastia, le sujet s'est invité lors de la dernière session de l’Assemblée de Corse avant la pause estivale à l’occasion de la séance de questions orales, ce jeudi. Interpellé par Fà Populu Inseme puis Un Soffiu Novu, le président de l’OEC a confirmé son intention de faire appel tout en dénonçant une décision qu'il juge incohérente et lourde de conséquences pour la politique insulaire de gestion des déchets.