CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita fait une pause estivale 02/09/2026 Livret A, factures d'électricité, démarchage téléphonique… Ce qui change ce 1er août 01/08/2026 Bastia : une femme victime d’un accident de plongée 01/08/2026 À Capo di Feno, Murone et Pepito au service de la propreté du littoral 01/08/2026

U tempu in Corsica


La rédaction le Dimanche 2 Août 2026 à 07:00

La Corse est toujours placée en vigilance canicule orange ce dimanche. Le mercure continue de monter et pourra atteindre jusqu'à 33°C à Porto-Vecchio dans l'après-midi. À noter que des orages sont également attendus dans l'après-midi sur le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos