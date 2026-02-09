U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 2 Août 2026 à 07:00
La Corse est toujours placée en vigilance canicule orange ce dimanche. Le mercure continue de monter et pourra atteindre jusqu'à 33°C à Porto-Vecchio dans l'après-midi. À noter que des orages sont également attendus dans l'après-midi sur le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo