A màghjina - Luddareddu brusgiatu in Portivechju
La rédaction le Dimanche 2 Août 2026 à 07:05
Comme chaque 31 juillet, Luddareddu a fini sur le bûcher vendredi soir à Porto-Vecchio. Ce mannequin de paille, qui symbolise le mois de juillet, est traditionnellement brûlé pour tourner la page du mois le plus éprouvant de l'année, marqué autrefois par les fortes chaleurs, les travaux les plus pénibles et les épidémies de malaria. "Cette année plus que jamais, nous espérons qu'il emporte avec lui la canicule et tous les désastres qu'elle engendre....", souligne Chantal Portaz Biancarelli.
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(Photo : Chantal Portaz Photographie)