Ajaccio : La CAPA débloque 275 000 euros pour financer des projets dans les quartiers prioritaires

Ce vendredi matin, la Communauté d'agglomération du Pays ajaccien (CAPA) a procédé à la signature des conventions de l'appel à projets 2026 du Contrat de Ville, dans le quartier de Bodiccione. Organisée en présence de Charles Voglimacci, conseiller communautaire délégué à la Politique de la Ville et adjoint au maire d'Ajaccio, cette rencontre a réuni les nombreuses associations retenues dans le cadre de cette nouvelle programmation.



Au total, 275 000 euros seront consacrés au financement d'actions qui seront menées tout au long de l'année dans les quartiers prioritaires des Cannes, des Salines et de Nord-Rocade.



Les projets soutenus concerneront notamment l'accompagnement des jeunes, l'accès aux droits, l'insertion professionnelle, la santé, la citoyenneté, l'amélioration du cadre de vie ou encore le renforcement du lien social. L'objectif est de répondre aux besoins des habitants à travers des actions de proximité portées par le tissu associatif.



Cette programmation 2026 rassemble à la fois des associations déjà investies depuis plusieurs années sur le territoire et de nouveaux porteurs de projets. Pour la CAPA, cette complémentarité doit permettre d'enrichir les initiatives proposées dans les quartiers tout en favorisant l'émergence de nouvelles coopérations entre les acteurs locaux.



Au-delà du financement accordé, la CAPA a profité de cette occasion pour réaffirmer son ambition d'accompagner les initiatives locales et de fédérer les acteurs du territoire afin de construire des réponses « concrètes, durables et adaptées aux besoins des habitants » des quartiers prioritaires.

