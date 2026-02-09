Nouvelle reprise sur l'incendie de Corte, près de 90 personnels de nouveau mobilisés

Après une reprise virulente enregistrée samedi dans la vallée du Tavignanu, le chantier de l'incendie de Corte continue de mobiliser d'importants moyens ce dimanche. À l'issue d'une reconnaissance effectuée dans la matinée par le commandant des opérations de secours (COS), une nouvelle reprise a été détectée sur le secteur arrière du cet important incendie qui a déjà ravagé plus de 1000 hectares.



Selon le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), cette reprise concerne une surface d'environ 500 m². Elle a été « traitée en première intention par largage du Morane 2B », précise le SIS 2B. L'objectif des équipes est désormais double : « traiter le point chaud dans le vert et assurer la continuité du traitement de la reprise d'hier (3 hectares) avec les établissements laissés sur place cette nuit ».



Pour y parvenir, un important dispositif est de nouveau déployé ce dimanche avec 90 personnels qui doivent être projetés sur le chantier par héliportage. Sont engagés des agents de la Sécurité civile de Corte, le DIHN, des militaires de la SMRI du 8e RPIMa, les sapeurs-pompiers du SIS 2B ainsi que les Forestiers-sapeurs du Cismonte.



Dans les airs, trois hélicoptères bombardiers d'eau sont actuellement à l'œuvre : le Morane 2B et les deux Puma de l'armée suisse.



Sur les autres incendies suivis dans le département, la situation apparaît en revanche stable. À Biguglia, la reconnaissance effectuée par drone ce dimanche matin confirme une situation « identique à hier ». Aucun point chaud n'a été détecté sur les lisières. Seuls « plusieurs points chauds dans un îlot de végétation ceinturé de brûlé » subsistent, sous la surveillance du GIFF Nord 1.



À Albertacce, les secours signalent encore « quelques fumées éparses qui ressortent mais sans dangers ».



Les conditions météorologiques restent toutefois défavorables. Le SIS 2B rappelle ainsi que la vigilance orange canicule est maintenue tout au long de la journée, tandis qu'une vigilance jaune pour risque d'orages concerne notamment les secteurs montagneux du Cortenais et du Niolu. Une activité électrique est attendue dans ces secteurs, avec des précipitations pouvant atteindre 10 mm entre 15 heures et 17 heures sur les chantiers du Centre Corse. Les secours espèrent néanmoins une amélioration des conditions en fin de journée avec une hausse des taux d'humidité, susceptible de favoriser les opérations de lutte contre les derniers points chauds.



