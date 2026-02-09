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A màghjina - L’Uspidali sott’à e stelle


La rédaction le Lundi 3 Août 2026 à 07:05

« Quelques jours après la pleine lune, Séléné sort de plus en plus tard, et son halo lumineux se fait moins intense. L'occasion pour aller photographier la Voie lactée au-dessus du Lac de l'Ospedale, avec un "bolide", une météorite très lumineuse qui est venue en prime orner le ciel de cette photo », nous écrit Patrick Nicolaï qui nous a transmis ce magnifique cliché.
Si, comme lui vous avez capturé une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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