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U tempu in Corsica


La rédaction le Lundi 3 Août 2026 à 07:00

Cette première semaine d'août débutera sous le soleil, avec des températures toujours très élevées partout en Corse, le territoire étant toujours placé en vigilance orange canicule ce lundi. Dans l'après-midi, des orages sont attendus sur le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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