U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 3 Août 2026 à 07:00
Cette première semaine d'août débutera sous le soleil, avec des températures toujours très élevées partout en Corse, le territoire étant toujours placé en vigilance orange canicule ce lundi. Dans l'après-midi, des orages sont attendus sur le centre de l'île.
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