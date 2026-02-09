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Deux véhicules détruits par les flammes dans la nuit en Haute-Corse


MP le Lundi 3 Août 2026 à 08:42

Deux incendies de véhicules se sont déclarés à quelques heures d'intervalle dans la nuit de dimanche à lundi en Haute-Corse, indique le SIS 2B. Le premier a touché un poids lourd de transport de déchets à Ghisonaccia, le second une voiture à Volpajola. Dans les deux cas, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de limiter les conséquences du sinistre.



Deux véhicules détruits par les flammes dans la nuit en Haute-Corse

Dans la nuit de dimanche à lundi, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont intervenus à deux reprises pour des incendies de véhicules.

La première intervention a eu lieu à 2 h 25, au lieu-dit Saint-Antoine, sur la commune de Ghisonaccia, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse en dévoilant qu'un camion de transport de déchets avec sa remorque était en feu à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Malgré leur intervention rapide, le tracteur a été entièrement détruit par les flammes. Les soldats du feu ont toutefois réussi à préserver les bennes de la remorque, empêchant ainsi la propagation de l'incendie. 

Un peu plus de trois heures plus tard, à 5 h 55, un second feu de véhicule s'est déclaré au lieu-dit Gare de Barchetta, sur la commune de Volpajola. Cette fois, ce sont les sapeurs-pompiers de Lucciana qui ont été mobilisés. Le véhicule était totalement embrasé et n'a pas pu être sauvé. En revanche, leur intervention a permis d'éviter qu'une voiture stationnée à proximité ne soit à son tour détruite par les flammes.

Dans les deux cas, la gendarmerie était présente sur les lieux. Les circonstances de ces incendies restent, à ce stade, à déterminer.





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