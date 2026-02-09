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Corte - Un incendie se déclare à proximité d'habitations, huit personnes confinées


MP le Lundi 3 Août 2026 à 15:40

Un incendie s'est déclaré ce lundi après-midi au lieu-dit Perru, sur la commune de Corte. De nombreux moyens terrestres et aériens ont été engagés afin d'empêcher toute propagation vers les habitations situées à proximité. Le feu a été maitrisé peu avant 16 heures.



(Photo : Mario Grazi)
(Photo : Mario Grazi)

Un nouveau départ de feu s'est déclaré ce lundi aux alentours de 15 heures sur la commune de Corte, au lieu-dit Perru, à proximité d'habitations. 

Selon les informations communiquées par le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), environ 5 000 m² de maquis ont été parcourus en milieu d'après-midi à proximité de l'ancien restaurant l'Oliveraie. 

Pour limiter la progression des flammes, d'importants moyens ont été engagés. Cinq camions de lutte contre les feux de forêt et 20 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le terrain, appuyés par l'hélicoptère Morane, qui a déjà effectué 12 largages d'eau au-dessus de la zone.

Par mesure de précaution, 8 personnes ont été invitées à rester confinées à leur domicile en raison de la proximité immédiate des flammes avec les habitations.

Le feu a été maitrisé peu avant 16 heures. 





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