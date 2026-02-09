Corte - Un incendie se déclare à proximité d'habitations, huit personnes confinées

Un nouveau départ de feu s'est déclaré ce lundi aux alentours de 15 heures sur la commune de Corte, au lieu-dit Perru, à proximité d'habitations.



Selon les informations communiquées par le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), environ 5 000 m² de maquis ont été parcourus en milieu d'après-midi à proximité de l'ancien restaurant l'Oliveraie.



Pour limiter la progression des flammes, d'importants moyens ont été engagés. Cinq camions de lutte contre les feux de forêt et 20 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le terrain, appuyés par l'hélicoptère Morane, qui a déjà effectué 12 largages d'eau au-dessus de la zone.



Par mesure de précaution, 8 personnes ont été invitées à rester confinées à leur domicile en raison de la proximité immédiate des flammes avec les habitations.



Le feu a été maitrisé peu avant 16 heures.

