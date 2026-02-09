Les Ghjurnate Internaziunale di Corti placées sous le signe de "l’après-Beauvau"

Nazione prépare déjà « l’après-Beauvau ». À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi matin à Bastia, le mouvement indépendantiste a présenté les grandes lignes de la 44e édition des Ghjurnate Internaziunale di Corti, qui se tiendront les 8 et 9 août prochains sur le site de la citadelle. Un rendez-vous que les militants entendent placer sous le signe de la réflexion stratégique. « À l’heure où le projet de “statut de Beauvau” n’a plus “d’autonomie” que le nom [...], le grand débat du dimanche après-midi se veut l’occasion de préparer déjà l’étape suivante », a indiqué Petr’Antò Tomasi. « De notre point de vue, à ce stade, et quoiqu’il advienne du texte, cet épisode marquera un échec et un recul pour la revendication nationale corse qui a pourtant atteint au sein de notre peuple un niveau d’adhésion inégalé. C’est la raison pour laquelle Nazione prend l’initiative d’un grand débat pour tracer les perspectives d’une nouvelle stratégie nationale. »





Pour nourrir cette réflexion, plusieurs représentants du monde syndical, économique, agricole et associatif, ainsi que des responsables politiques issus de différentes sensibilités, ont été invités à participer au grand débat organisé dimanche après-midi. Parmi les intervenants figurent notamment Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et leader du PNC-Avanzemu, François Pupponi, ancien député-maire de Sarcelles ou encore Jean-Sébastien de Casalta, conseiller municipal d’opposition de Bastia. « Statut de résident, corps électoral corse, corsisation des emplois et modèle social corse, code des investissements, statut fiscal et social, co-officialité de la langue, sont autant de revendications fondamentales pour la survie du peuple corse qui seront examinées à cette occasion », précise Petr’Antò Tomasi.





Cette séquence sera également marquée par la présence de plusieurs délégations internationales. Parmi elles, celle venue de Catalogne sera conduite par Laura Borràs, ancienne présidente du Parlement catalan et membre de Junts. « Sa présence permettra notamment d’apporter un éclairage quant aux débats concernant la Corse, en mettant en relief les dimensions d’un véritable statut d’autonomie ainsi que ses limites. » L’édition sera également l’occasion pour Nazione de réaffirmer sa « solidarité politique » avec le FLNC, qui fête cette année son cinquantième anniversaire et que le mouvement considère comme « un acteur central du combat pour la reconquête de nos droits nationaux ». Plus largement, les Ghjurnate conserveront leur dimension internationale, avec la présence annoncée « d’alliés des dernières colonies françaises regroupés au sein du Front international de décolonisation (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Comores-Mayotte, Kanaky), de représentants venus de Sardaigne, de Sicile ou encore de Kabylie ».





Au-delà des débats institutionnels et des échanges internationaux, Nazione entend également faire des Ghjurnate « un espace de débat patriotique serein et ouvert à d’autres sensibilités de la société corse ». « Historiquement, ces moments de dialogue, sans tabou, ont permis de faire émerger des revendications transcendant les organisations. [...] À l’avenir, il serait souhaitable qu’une plateforme revendicative plus large puisse se concrétiser afin que le combat du peuple corse pour ses droits retrouve un sens collectif sans lequel celui-ci sera condamné à l’impasse. L’heure est donc à la constitution d’une démarche de résistance, de proposition et d’action qui seule permettra de faire face aux périls qui menacent notre pays. »



